Obras de Banksy, Haring y Seen se miran en Zaragoza en "El arte que no pidió permiso"

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Zaragoza, 26 oct (EFE).- Pinturas, esculturas, instalaciones y obras gráficas de Banksy, Keith Haring, Blek le Rat, Seen, Lady Pink, Felipe Pantone, Boa Mistura, Belin y Suso33, entre un total de 28 creadores nacionales e internacionales, forman parte de la exposición "El arte que no pidió permiso", que reúne 47 piezas en Zaragoza hasta el 10 de enero.

La muestra, organizada en el Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja dentro de los actos programados por su 150 aniversario, propone un recorrido por más de medio siglo de evolución artística, desde los pioneros del grafiti neoyorquino hasta las nuevas formas de creación urbana que han contribuido a transformar el arte contemporáneo desde el espacio público.

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Junto a obras de Banksy, el máximo exponente del arte urbano contemporáneo, Keith Haring, referente de la escena neoyorquina de los 80; Blek le Rat, pionero del "stencil" europeo; Seen y Blade, leyendas del grafiti estadounidense, y Lady Pink, una de las más influyentes artistas de la primera generación del grafiti de Nueva York, se exhiben obras de artistas contemporáneos.

Entre ellos, Felipe Pantone, Vhils, Boa Mistura, Dulk, Javier Calleja, Suso33, Sabek, Yubia, Belin, Eltono u Os Gêmeos y Ampparito, y también se muestran creaciones de artistas aragoneses como Daniel Vera, Diego Vicente, Waahidd, Miky Maik y Dan Bonssai.

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El arte y el lenguaje que nació "en las calles, en los márgenes, en espacios alejados de los circuitos culturales tradicionales y sin pedir permiso a nadie" llega ahora al Patio de la Infanta en una muestra sobre una disciplina que, según el presidente de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, "nunca antes había protagonizado una exposición de estas características y relevancia internacional en la ciudad".

La exposición, que se podrá visitar hasta el 10 de enero y contará con un programa de visitas guiadas, conecta también con Goya, un artista "adelantado a su tiempo", que utilizó su obra para observar la realidad y cuestionarla, un "impulso" que, "salvando épocas, contextos y lenguajes", se puede encontrar en muchos de los artistas de la muestra, ha dicho. EFE

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