Martes, 27 de octubre de 2026

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FÚTBOL COPA DEL REY MAPFRE

Redacción deportes. La Copa del Rey abre su primera eliminatoria con varios partidos que disputan conjuntos de LaLiga EA Sports, como el Espanyol, que se enfrenta al Sestao River, el Elche, a la UD Pinatar, el Villarreal al Manacor y el Rayo Vallecano al Recreativo de Huelva.

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FÚTBOL COPA DEL REY MAPFRE

Redacción deportes. Dos equipos europeos como Betis y Celta completan su preparación para disputar la primera ronda de la Copa del Rey ante dos modestos como el Navalcarnero y el Salamanca UDS, mientras que el Valencia del mexicano Javier Aguirre, inmerso en una delicada situación en LaLiga, encara un duelo regional ante el Tavernes, y el Alavés y el Levante velan armas para visitar al Anaitasuna y el Tarancón, respectivamente.

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FÚTBOL COPA REY MAPFRE NAVALCARNERO-BETIS

Navalcarnero (Madrid). El Navalcarnero, de Segunda RFEF, vive una semana especial. Tras clasificarse para la primera ronda de la Copa del Rey por la vía de la Copa Federación, se enfrenta al Betis, un histórico del fútbol español que supone "un premio y un reto extremo", según confiesa a la Agencia EFE su entrenador, Miguel García Zárate. Por David Ramiro.

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FÚTBOL COPA REY MAPFRE SPORTING HORTALEZA-SEVILLA

Madrid. Situado al noroeste de Madrid, el distrito de Hortaleza es terreno de contrastes, los propios de una población de 210.000 habitantes, mayor que la de muchas capitales de provincia, mientras aguarda el histórico duelo en la primera ronda de la Copa del Rey contra el Sevilla. Su corazón es obrero aunque a alguna de sus extremidades como Valdelasfuentes, donde abundan los residenciales con zonas comunes y por las que ha ido creciendo la capital de España en los últimos años, la sangre llega ya con ese ADN algo difuso. Carlos Mateos Gil.

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TENIS VIENA

Viena. Carlos Alcaraz, segundo cabeza de serie, se enfrenta este mnartes al ruso Karen Khachanov en la primera ronda del torneo ATP 500 de Viena, mientras que el alemán Alexander Zverev, primer favorito, se mide al también español Martin Landaluce, que juega con una invitación de los organizadores.

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BALONCESTO EUROLIGA

Redacción deportes. Dos equipos españoles cruzan en Vitoria sus caminos, el Real Madrid, séptimo y en plena racha de victorias, visita al Baskonia, colista, mientras que en esta 8ª jornada de la Euroliga, el Valencia recibe al Fenerbahce, en un atractivo partido entre el tercero y el segundo, y el Barça, noveno, visita al Bayern, decimosexto.

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BALONCESTO EUROCOPA/LIGA CAMPEONES

Redacción deportes. El Kids&Us Manresa intenta conseguir su primera victoria como visitante en la Eurocopa este martes en la pista del Balkan búlgaro, colista del grupo D, en tanto que en la Liga de Campeones el UCAM Murcia trata de mantener su pleno europeo y sumar su tercer triunfo en casa ante el Peristeri griego en un duelo por el mando del grupo D.

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Euroliga. 8ª jornada (FOTO): Bayern (GER)-Barça (20.00), Valencia Basket-Fenerbahçe (TUR) (20.30) y Kosner Baskonia-Real Madrid (21.00).

- Eurocopa. 5ª jornada: Balkan Bovtegrado (BUL)-Kids&Us Manresa (18.00).

. Última hora de los partidos San Pablo Burgos-Rigas Zelli y La Laguna Tenerife-Reyer Venezia.

- Liga de Campeones. 4ª jornada (FOTO): UCAM Murcia-Peristeri (GRE) (20.30).

. Última hora del partido Alba Berlín-Surne Bilbao Basket.

- Copa de Europa FIBA. Última hora del partido de la 4ª jornada Szolnoki Olaj-FIATC Girona.

- Euroliga femenina. Última hora del partido Valencia Basket-Rapid Bucarest.

- Eurocopa femenina. Última hora de los partidos Sleza Breslavia-Baxi Ferrol y Ensino-Panseraikos y Hozono Jairis-DVTK.

- NBA: Boston Celtics-Brooklyn Nets (00.30), New York Knicks-Detroit Pistons, San Antonio Spurs-Sacramento Kings (01.00) y Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers (04.00).

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FÚTBOL

- Copa del Rey Mapfre. Primera eliminatoria (FOTO). Crónicas de los partidos Sestao River-Espanyol y UD Pinatar–Elche (19.00) y Manacor–Villarreal, Recreativo-Rayo Vallecano y Sporting de Alcázar-Málaga (21.00).

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. También se juegan los partidos (resumen): Cuarte-Girona (18.30), Calamocha-Europa (19.00), Castellonense-Almería (19.45), Atlético Paso-Córdoba, RSD Alcalá-UD Las Palmas, At. Tordesillas-Mirandés, Gimnástica Segoviana-Cultural Leonesa, Llanera-Ponferradina y Ciudad de Lucena-Rayo Majadahonda (20.00), Don Benito-Extremadura, Manresa-Sant Andreu (20.30), Tudelano-Real Zaragoza y Arosa-Pontevedra (21.00).

. Previas de los partidos Anaitasuna-Alavés y Tarancón-Levante, Navalcarnero-Betis, Tavernes-Valencia y Salamanca UDS-Celta.

. Navalcarnero. El CDA Navalcarnero, de Segunda RFEF y rival del Betis en la Copa del Rey, vive una semana especial. Por David Ramiro.

. Madrid. Reportaje sobre el Sporting Hortaleza, rival del Sevilla en la primera ronda de la Copa del Rey. Por Carlos Mateos Gil.

- Liga de Campeones femenina. Previa del Bayern Múnich-Real Madrid.

- Inglaterra. Copa de la Liga. 1/8 final: Fleetwood Town-Arsenal (21.00).

- Italia. 9ª jornada (FOTO): Sassuolo-Lazio (18.30) y Roma-Cagliari y Torino-Como (20.45).

- Alemania. Copa, 1/16 final: Hamburgo-Eintracht Fráncfort, Rot Weiss Essen-RB Leipzig (18.00), Borussia Dortund-Werder Bremen (20.45).

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FÚTBOL SALA

- Liga de Campeones. Última hora de los partidos del miércoles de la 1ª jornada de la ronda principal Barça-Minerva (SUI), en Lucenec (Eslovaquia); y ElPozo Murcia-Tigers Roermond (NED), en Roermond (Países Bajos).

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TENIS

- Torneos ATP 500 de Viena y Basilea (Suiza) (hasta 1).

- Torneos WTA 500 de Tokio y 250 de Cantón (China) (hasta 1).

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WATERPOLO

- Liga de Campeones. 2ª jornada de la primera fase: Sabadell-Hannover (18.30).

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EFE/dep

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