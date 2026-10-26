Espana agencias

Martes, 27 de octubre de 2026

Guardar

FÚTBOL COPA DEL REY MAPFRE

Redacción deportes. La Copa del Rey abre su primera eliminatoria con varios partidos que disputan conjuntos de LaLiga EA Sports, como el Espanyol, que se enfrenta al Sestao River, el Elche, a la UD Pinatar, el Villarreal al Manacor y el Rayo Vallecano al Recreativo de Huelva.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL COPA DEL REY MAPFRE

Redacción deportes. Dos equipos europeos como Betis y Celta completan su preparación para disputar la primera ronda de la Copa del Rey ante dos modestos como el Navalcarnero y el Salamanca UDS, mientras que el Valencia del mexicano Javier Aguirre, inmerso en una delicada situación en LaLiga, encara un duelo regional ante el Tavernes, y el Alavés y el Levante velan armas para visitar al Anaitasuna y el Tarancón, respectivamente.

PUBLICIDAD

(Texto)

.

FÚTBOL COPA REY MAPFRE NAVALCARNERO-BETIS 

Navalcarnero (Madrid). El Navalcarnero, de Segunda RFEF, vive una semana especial. Tras clasificarse para la primera ronda de la Copa del Rey por la vía de la Copa Federación, se enfrenta al Betis, un histórico del fútbol español que supone "un premio y un reto extremo", según confiesa a la Agencia EFE su entrenador, Miguel García Zárate. Por David Ramiro.

(Texto)

.

FÚTBOL COPA REY MAPFRE SPORTING HORTALEZA-SEVILLA

Madrid. Situado al noroeste de Madrid, el distrito de Hortaleza es terreno de contrastes, los propios de una población de 210.000 habitantes, mayor que la de muchas capitales de provincia, mientras aguarda el histórico duelo en la primera ronda de la Copa del Rey contra el Sevilla. Su corazón es obrero aunque a alguna de sus extremidades como Valdelasfuentes, donde abundan los residenciales con zonas comunes y por las que ha ido creciendo la capital de España en los últimos años, la sangre llega ya con ese ADN algo difuso. Carlos Mateos Gil.

(Texto) (Foto)

.

TENIS VIENA

Viena. Carlos Alcaraz, segundo cabeza de serie, se enfrenta este mnartes al ruso Karen Khachanov en la primera ronda del torneo ATP 500 de Viena, mientras que el alemán Alexander Zverev, primer favorito, se mide al también español Martin Landaluce, que juega con una invitación de los organizadores.

(Texto)

.

BALONCESTO EUROLIGA

Redacción deportes. Dos equipos españoles cruzan en Vitoria sus caminos, el Real Madrid, séptimo y en plena racha de victorias, visita al Baskonia, colista, mientras que en esta 8ª jornada de la Euroliga, el Valencia recibe al Fenerbahce, en un atractivo partido entre el tercero y el segundo, y el Barça, noveno, visita al Bayern, decimosexto.

(Texto) (Foto)

.

BALONCESTO EUROCOPA/LIGA CAMPEONES

Redacción deportes. El Kids&Us Manresa intenta conseguir su primera victoria como visitante en la Eurocopa este martes en la pista del Balkan búlgaro, colista del grupo D, en tanto que en la Liga de Campeones el UCAM Murcia trata de mantener su pleno europeo y sumar su tercer triunfo en casa ante el Peristeri griego en un duelo por el mando del grupo D.

(Texto)

--------------------------------------------------------------

AGENDA INFORMATIVA

.

BALONCESTO

- Euroliga. 8ª jornada (FOTO): Bayern (GER)-Barça (20.00), Valencia Basket-Fenerbahçe (TUR) (20.30) y Kosner Baskonia-Real Madrid (21.00).

- Eurocopa. 5ª jornada: Balkan Bovtegrado (BUL)-Kids&Us Manresa (18.00).

. Última hora de los partidos San Pablo Burgos-Rigas Zelli y La Laguna Tenerife-Reyer Venezia.

- Liga de Campeones. 4ª jornada (FOTO): UCAM Murcia-Peristeri (GRE) (20.30).

. Última hora del partido Alba Berlín-Surne Bilbao Basket.

- Copa de Europa FIBA. Última hora del partido de la 4ª jornada Szolnoki Olaj-FIATC Girona.

- Euroliga femenina. Última hora del partido Valencia Basket-Rapid Bucarest.

- Eurocopa femenina. Última hora de los partidos Sleza Breslavia-Baxi Ferrol y Ensino-Panseraikos y Hozono Jairis-DVTK.

- NBA: Boston Celtics-Brooklyn Nets (00.30), New York Knicks-Detroit Pistons, San Antonio Spurs-Sacramento Kings (01.00) y Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers (04.00).

.

FÚTBOL

- Copa del Rey Mapfre. Primera eliminatoria (FOTO). Crónicas de los partidos Sestao River-Espanyol y UD Pinatar–Elche (19.00) y Manacor–Villarreal, Recreativo-Rayo Vallecano y Sporting de Alcázar-Málaga (21.00).

. También se juegan los partidos (resumen): Cuarte-Girona (18.30), Calamocha-Europa (19.00), Castellonense-Almería (19.45), Atlético Paso-Córdoba, RSD Alcalá-UD Las Palmas, At. Tordesillas-Mirandés, Gimnástica Segoviana-Cultural Leonesa, Llanera-Ponferradina y Ciudad de Lucena-Rayo Majadahonda (20.00), Don Benito-Extremadura, Manresa-Sant Andreu (20.30), Tudelano-Real Zaragoza y Arosa-Pontevedra (21.00).

. Previas de los partidos Anaitasuna-Alavés y Tarancón-Levante, Navalcarnero-Betis, Tavernes-Valencia y Salamanca UDS-Celta.

. Navalcarnero. El CDA Navalcarnero, de Segunda RFEF y rival del Betis en la Copa del Rey, vive una semana especial. Por David Ramiro.

. Madrid. Reportaje sobre el Sporting Hortaleza, rival del Sevilla en la primera ronda de la Copa del Rey. Por Carlos Mateos Gil.

- Liga de Campeones femenina. Previa del Bayern Múnich-Real Madrid.

- Inglaterra. Copa de la Liga. 1/8 final: Fleetwood Town-Arsenal (21.00).

- Italia. 9ª jornada (FOTO): Sassuolo-Lazio (18.30) y Roma-Cagliari y Torino-Como (20.45).

- Alemania. Copa, 1/16 final: Hamburgo-Eintracht Fráncfort, Rot Weiss Essen-RB Leipzig (18.00), Borussia Dortund-Werder Bremen (20.45).

.

FÚTBOL SALA

- Liga de Campeones. Última hora de los partidos del miércoles de la 1ª jornada de la ronda principal Barça-Minerva (SUI), en Lucenec (Eslovaquia); y ElPozo Murcia-Tigers Roermond (NED), en Roermond (Países Bajos).

.

TENIS

- Torneos ATP 500 de Viena y Basilea (Suiza) (hasta 1).

- Torneos WTA 500 de Tokio y 250 de Cantón (China) (hasta 1).

.

WATERPOLO

- Liga de Campeones. 2ª jornada de la primera fase: Sabadell-Hannover (18.30).

----------------------------------------------------------------

EFE/dep

Redacción EFE Deportes      

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://x.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una niña de 14 años cavó en 2017 un hoyo y lo llenó de agua: nueve años después, se ha convertido en un estanque y los animales han llegado solos

El estanque comenzó como un proyecto académico en una clase de agricultura

Una niña de 14 años cavó en 2017 un hoyo y lo llenó de agua: nueve años después, se ha convertido en un estanque y los animales han llegado solos

Netflix ficha a un extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para protagonizar ‘Jotadé’, el bestseller de Santiago Díaz

La plataforma ha anunciado el inicio del rodaje de este thriller de cuatro episodios, que cuenta con José Coronado, Aura Garrido y Jaime Lorente entre sus protagonistas

Netflix ficha a un extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para protagonizar ‘Jotadé’, el bestseller de Santiago Díaz

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez anuncia desde Gijón que reformará la Constitución en la próxima legislatura para “blindar” las pensiones “y su revalorización conforme al IPC”

Lo ocurrido, según el alcalde de Badalona, “es fruto del poco nivel de exigencia que hemos tenido cuando han llegado esas personas a nuestro país”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez anuncia desde Gijón que reformará la Constitución en la próxima legislatura para “blindar” las pensiones “y su revalorización conforme al IPC”

Cómo hacer pizza de boniato: una receta con pocos ingredientes y lista una hora

Un plato que logra brillar sin necesidad de tener muchos alimentos a su lado

Cómo hacer pizza de boniato: una receta con pocos ingredientes y lista una hora

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Como cada lunes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez anuncia desde Gijón que reformará la Constitución en la próxima legislatura para “blindar” las pensiones “y su revalorización conforme al IPC”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez anuncia desde Gijón que reformará la Constitución en la próxima legislatura para “blindar” las pensiones “y su revalorización conforme al IPC”

Blocus amenaza con trasladar a Madrid los disturbios de Barcelona con dos convocatorias en Sol y plaza de España en Halloween

El jefe de Operaciones de la Guardia Civil confirma ante la jueza que abrió la valla fronteriza de Ceuta para permitir el paso de migrantes y que la decisión fue suya

Feijóo convence a Abascal para que no se presente en 6 circunscripciones en el Senado: el PP incluirá candidatos independientes propuestos por Vox

El Ayuntamiento de Mataró estudia acciones legales contra un pueblo extremeño que pagó cinco noches de hotel y el traslado hasta la ciudad de unos okupas

ECONOMÍA

Jubilarse en 2026 o esperar a 2027: la decisión que puede aumentar la pensión

Jubilarse en 2026 o esperar a 2027: la decisión que puede aumentar la pensión

Daron Acemoglu, economista turco y premio Nobel, sobre la productividad y la IA: “Los beneficios de la automatización han sido enormemente exagerados”

La teoría económica que explica por qué muchas personas llegan a la jubilación sin ahorros: “Subestiman cuánto tiempo vivirán”

Las mandarinas sudafricanas disparan la alarma en el campo español: los agricultores piden a Bruselas frenar las importaciones

Los salarios subirán hasta un 7% en España en 2027: estos son los trabajadores que más cobrarán

DEPORTES

La reflexión de Alexia Putellas sobre el deporte y las mujeres: “Los chicos pasan muchas horas en los videojuegos y ahora la mujer practica más deporte”

La reflexión de Alexia Putellas sobre el deporte y las mujeres: “Los chicos pasan muchas horas en los videojuegos y ahora la mujer practica más deporte”

Carlos Alcaraz regresa al ATP 500 de Viena cinco años después: de la necesidad de compartir y de coger ritmo de juego a un intenso final de año

La reflexión de Mourinho sobre su infancia: “Nunca di preocupaciones ni problemas a mis padres. Ni siquiera me emborrachaba”

A qué hora y dónde ver la gala del Balón de Oro desde España: Lamine Yamal, Kane y Mbappé entre los favoritos al título

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”