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Manolo González: "Sé que mi situación corre peligro"

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Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 26 oct (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, cuyo cargo está en el aire tras sumar un punto de los últimos quince en LaLiga, ha reconocido este lunes en la Ciudad Deportiva Dani Jarque que sabe que su situación "corre peligro" y que no puede "obviar la realidad".

El técnico, en rueda de prensa antes del partido de mañana de Copa del Rey contra el Sestao, ha explicado que no ha habido "mucho movimiento" en cuanto a las conversaciones con la dirección general deportiva: "Lo que estoy haciendo es trabajar igual para ganar, dar la cara siempre y trabajar al máximo".

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González ha insistido en que defenderá al club "hasta el final", pese a reconocer que "los resultados mandan" en el fútbol profesional.

"En la vida me he tenido que ganar las cosas desde pequeño; nadie me ha regalado nada. He tenido fases de dormir cuatro horas porque me sacaba el título, entrenaba y trabajaba. La vida es esto", ha comentado.

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Por otra parte, el entrenador espanyolista ha insistido en que no se está "despidiendo" del club: "Voy a apurar todo lo que tenga. Pero no somos tontos ninguno aquí. Ahora mismo me veo contra el Villarreal (el viernes, en LaLiga), pero no pudo predecir el futuro. No sé lo que pasará de aquí al viernes. No me han destituido y sigo".

González ha apuntado que el debate sobre su continuidad "se dará durante toda la temporada" si, ganando los próximos compromisos, vuelve a tropezar después. "Sé que la situación está como está y que la pérdida de crédito que he tenido es importante. Tengo que dejarme la piel", ha subrayado.

El responsable del banquillo blanquiazul ha explicado que si el equipo "no hubiera encajado los goles de mierda" de los últimos compromisos ligueros (Málaga, Atlético y Racing) la situación sería "muy diferente" ahora. "Pero el fútbol va de resultados, de ganar, no del cuento de la lechera", ha recalcado.

En cuanto a la eliminatoria de Copa, el preparador blanquiazul ha avanzado que planteará un bloque competitivo: "Saldrá un once potente para poder pasar. No pienso hacer muchas rotaciones. Saldremos a tope mañana. Que el mismo error que me ha condenado en la Copa otras veces no vuelva a pasar".

González ha elogiado al rival y ha insistido en la importancia de no bajar la guardia. "Son equipos que trabajan bien. Es un equipo duro, con varias estructuras ofensivas. Todos los entrenadores trabajan bien en todas las categorías y es el caso del Sestao", ha analizado. EFE

dpb/gmh/og

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