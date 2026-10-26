Mandos de Policía y Guardia Civil declaran que vieron barcos de Marruecos y que agentes guiaban a migrantes hacia Ceuta

26/10/2026 El teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta, Miguel Lobo, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a testificar a consejeros del Ejecutivo de Ceuta, así como a policías y guardias civiles que vivieron de cerca la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a finales de julio. POLITICA Marta Fernández - Europa Press

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Mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil han asegurado ante la jueza de la Audiencia Nacional que la noche antes de la entrada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta vieron barcos marroquíes y que al día siguiente observaron cómo agentes del país vecino guiaban a los migrantes hacia la ciudad autónoma.

Así lo han declarado como testigos ante la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva, María Tardón, según han precisado fuentes jurídicas a Europa Press, que han detallado que un inspector jefe de la Policía ha asegurado que había una cola muy larga de personas a la vista de Gendarmería marroquí y que vio a gente dirigiendo a los migrantes, algunos en uniforme.

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Por su parte, un teniente coronel de la Guardia Civil ha afirmado vio la noche previa a la entrada masiva, el 30 y 31 de julio, seis barcos marroquíes, dos de ellos patrulleros, dos interceptores y dos menores.

El alto mando de la Guardia Civil ha subrayado que le llamó la atención que precisamente un día de niebla hubiera seis barcos de la Armada de Marruecos y ha aseverado que hubo autoridades marroquíes dando órdenes, a la vez que ha relatado que los militares del país vecino estaban de brazos caídos.

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Asimismo, el teniente coronel de la Guardia Civil ha asegurado que la puerta situada en el vallado fronterizo siempre está abierta y ha insistido en que si se hubiera cerrado, como pidió la Policía, habría podido crear un tapón con aplastamiento.

Además, el inspector jefe de la Policía Nacional ha señalado que vio embarcaciones de la Armada de Marruecos, aunque no ha sabido precisar por la distancia si estaban en aguas españolas.

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