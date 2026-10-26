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Los restos de los primeros reyes de Aragón regresan a San Juan de la Peña tras el incendio

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Huesca, 26 oct (EFE).- Los restos de los primeros reyes aragoneses y de otros miembros del linaje real han regresado este lunes al Panteón Real del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), del que fueron evacuados el pasado 13 de agosto ante el avance del incendio forestal de Las Peñas de Riglos.

Los restos han permanecido bajo custodia en el Museo de Huesca hasta que las condiciones del entorno y de acceso al monasterio han permitido su devolución, según ha informado el Gobierno de Aragón.

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La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha leído el acto de entrega durante un breve acto en el que también ha estado presente el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho; el alcalde de Jaca, Carlos Serrano, y representantes de la Real Hermandad de San Juan de la Peña.

Vaquero, Biendicho, Serrano y el hermano mayor de la entidad, Félix Longás, han firmado el documento antes de que la Marcha de los Reyes de Aragón pusiera fin al acto.

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La evacuación preventiva de los bienes culturales de mayor relevancia y vulnerabilidad del Monasterio Viejo de San Juan de la Peña se activó después de que el Centro de Emergencias 112 contactara con la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural para analizar el riesgo que suponía la proximidad de las llamas.

Técnicos, restauradores y jefes de servicio determinaron qué bienes requerían una protección prioritaria, entre ellas los restos conservados en el Panteón Real y la indumentaria militar de gala del Conde de Aranda.

Los equipos accedieron al monasterio en dos ocasiones y, durante la primera intervención, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) retiraron la indumentaria original del conde de Aranda y diversas piezas arqueológicas, aunque la cercanía al fuego obligó a suspender temporalmente los trabajos y replegar al personal.

En un segundo acceso, un equipo multidisciplinar de Cultura y Patrimonio Cultural, acompañado por efectivos de la UME y de la Guardia Civil, logró evacuar los restos óseos de los primeros reyes aragoneses y de otros miembros del linaje real, además de fragmentos de pintura mural y otros bienes culturales.

El Gobierno de Aragón ha destacado que aquella intervención tuvo como prioridades "la seguridad de las personas y la preservación de un legado histórico insustituible". EFE

paf/lsg/ros

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