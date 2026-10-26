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Los Mossos quieren rastrear en la red el origen de la protesta que calienta la precampaña

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Barcelona, 26 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra pedirán autorización judicial para rastrear la red a fin de identificar a los autores de la convocatoria de la protesta en Barcelona del pasado sábado, que derivó en disturbios, saqueos y 130 detenidos, y que ha calentado la precampaña electoral.

La consellera catalana de Interior, Núria Parlon, ha explicado que la convocatoria partió de plataformas como TikTok, donde los impulsores, con identidades camufladas, remitían a grupos de mensajería masiva, como Telegram o WhatsApp, para dar instrucciones sobre cómo actuar.

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Por este motivo, ha afirmado que los Mossos pedirán a estas plataformas de mensajería que ayuden a identificar a las personas que impulsaron estos mensajes masivos mediante "identidades camufladas" y que cierren los grupos en los que se incita a los jóvenes a la violencia "sin ningún otro fin" que cometer desórdenes públicos.

Parlon ha subrayado que el motivo de la protesta no tenía "absolutamente nada que ver" con una reivindicación, y que no había "ningún otro objetivo" que generar "caos" y "desestabilizar" la paz social, cometer robos con fuerza y aprovechar esta situación de "inestabilidad" para atacar también a la Policía: "Fue delincuencia", ha apostillado.

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La Fiscalía de Menores ha pedido seis medidas de internamiento de menores y 29 providencias de libertad vigilada, con la prohibición de asistir y aproximarse a menos de mil metros a reuniones o manifestaciones en todo el territorio nacional, para algunos de los detenidos por los disturbios del pasado sábado en Barcelona que ya han pasado a disposición judicial.

El resto de los que ya han comparecido ante la Fiscalía de Menores, aproximadamente la mitad, han quedado en libertad con la posibilidad de volver a ser citados, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

A lo largo de esta semana, comparecerán el resto de los menores arrestados, a una media de 8 o 10 al día.

De acuerdo con el último balance de los Mossos d'Esquadra hecho público hoy, han sido detenidas 130 personas, de las cuales 76 son menores. Del total de personas arrestadas, 123 son hombres -49 mayores de edad y 74 menores- y 7 son mujeres -5 mayores y dos menores-.

En cuanto a los primeros detenidos mayores de edad que ya han pasado a disposición judicial, la Fiscalía ha pedido que se les prohíba ir a manifestaciones y concentraciones, con el aviso de que si incumplen esta medida cautelar se solicitaría para ellos el ingreso en prisión. EFE

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