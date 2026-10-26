La madre de Gabriel Cruz exige respeto y denuncia el uso ilícito de la imagen de su hijo

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Almería, 26 oct (EFE).- Patricia Ramírez, madre del menor asesinado Gabriel Cruz, ha exigido en sus redes sociales respeto y el fin de la "revictimización" y ha denunciado la proliferación de perfiles anónimos que utilizan la imagen y el nombre de su hijo junto al rostro de su asesina con el fin de lucrarse o ganar notoriedad.

A través de una publicación escrita y varios vídeos difundidos en su cuenta de Instagram, Ramírez ha relatado la angustia que le produce tener que enfrentarse continuamente a publicaciones que exponen "los recuerdos que te quedan en su sonrisa tan bonita" para hablar del crimen.

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"Esta foto la he tenido que ver hoy; es la que está en el salón de mi casa, rodeada de girasoles", ha lamentado, recordando que esa flor, la que aparece en dicha imagen, simboliza a la buena gente, a aquellos que intentan quedarse con lo bueno.

"A los que nos repugna las tripas seguir viendo esa foto junto a su asesina al lado, ¿qué parte no se entiende en España de esto?", ha interpelado Ramírez, visiblemente afectada. La madre del menor ha asegurado que, tan solo durante esta mañana, ha tenido que reportar cinco vídeos en plataformas digitales.

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Según ha explicado, quienes difunden estas publicaciones, actuando en muchas ocasiones bajo el amparo de un perfil anónimo o como "el vocero del crimen", recurren a la figura de su hijo porque saben que "la palabra Gabriel vende".

Frente a esta situación, ha detallado a sus seguidores el marco normativo para denunciar este contenido ilícito. Ramírez ha recordado que el uso de estas imágenes vulnera la ley orgánica de protección a la infancia y adolescencia, que exige el consentimiento expreso de los progenitores, la ley de protección a la adolescencia de Andalucía, la normativa europea sobre los derechos de las víctimas de delitos violentos y los derechos fundamentales de la Constitución Española al honor y la memoria.

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Asimismo, ha lanzado un duro reproche a quienes abordan el caso desde la supuesta divulgación: "No me habléis de criminología. Cualquier experto en criminología, psicólogo o persona de sentido común que se precie, no utiliza la foto de un menor en vano y tiene en cuenta a las víctimas".

En este sentido, ha recordado que ni ella ni su familia han expuesto el caso voluntariamente en los medios ni han "salido a hablar", salvo cuando se les ha hecho "alguna barbaridad por el cumplimiento de su pena". "Nadie tiene derecho a seguir contando, recontando y malcontando lo que le pasó. Basta ya", ha aseverado.

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La madre de Gabriel también ha criticado la inacción de las instituciones, lamentando que, en lugar de "blindar y proteger" a las familias afectadas, las dejan a la intemperie proponiendo una ley del honor que "al final ni siquiera han sacado" y que "no va a llegar a ningún sitio". "Las víctimas tenemos derecho a decidir si queremos estar o no", ha reivindicado.

Patricia Ramírez ha agradecido la ayuda de los ciudadanos que dedican su tiempo a reportar para conseguir que "esos perfiles vayan retirando las cosas", y ha apelado a la empatía de la sociedad ante su dolor: "¿Qué pasaría si fuera vuestro hijo?".

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"Os pido por favor que si alguien quiere hacer algo de mi hijo, por las mismas redes que pida permiso. Que ya está bien", ha zanjado, subrayando que de Gabriel le queda su recuerdo y que desea conservarlo con girasoles. EFE

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