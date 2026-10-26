La ceremonia del Balón de Oro se retrasa media hora

Londres, 26 oct (EFE).- La ceremonia del Balón de Oro se retrasará media hora debido al retraso de los futbolistas a la hora de llegar al recinto.
La gala, programada a las 20:00 hora de Inglaterra, comenzará ahora a las 20:30, ya que los principales protagonistas del premio aún no se encuentran en el London Palladium, el céntrico teatro londinense. EFE
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