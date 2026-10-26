Espana agencias

La Cámara de Comercio de Ceuta opina que la economía "no se puede parar más" por la crisis

Guardar

Ceuta, 26 oct (EFE).- El presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, Karim Bulaix, ha advertido este lunes que la economía de la ciudad no se puede "parar más" como consecuencia de la crisis, a pesar de lo cual ha reconocido el "duro golpe" sufrido por las empresas y los autónomos.

Karim Bulaix ha efectuado esta consideración en un acto con una delegación de las Cámaras de Comercio de España, encabezada por su presidente, José Luis Bonet, en el marco de la celebración de la Asamblea de Cámaras de España que se está desarrollando en Ceuta.

PUBLICIDAD

Bulaix ha agradecido que esta Asamblea General de Cámaras se celebre en la ciudad y ha mostrado su apoyo a la movilización de Mujeres Caballas que este domingo llevaba a Madrid la preocupación de los ceutíes ante la falta de respuestas a la crisis por la que atraviesa la ciudad.

Un agradecimiento que ha extendido, además, al presidente ceutí Juan Vivas, por su "extraordinario trabajo" en este momento "crítico" en defensa de Ceuta y de los ceutíes.

PUBLICIDAD

Karim Bulaix ha insistido en que "Ceuta sigue viviendo una situación muy grave" pero ha puesto sobre la mesa que "la economía de Ceuta no puede seguir parada mientras esperamos una solución porque la capacidad de resistencia de las empresas tiene un límite y hay que evitar a toda costa un colapso económico y empresarial".

Para ello, ha explicado, hay que avanzar en dos frentes, "por un lado exigir seguridad para recuperar la economía y el empleo, y de otro el llamamiento a los ceutíes a consumir en su ciudad, un factor clave para que las empresas puedan salir adelante".

Todo ello, ha insistido, mientras se sigue defendiendo "una economía diversificada", que ofrezca oportunidades a los jóvenes, basada en los avances tecnológicos de la mano de infraestructuras y los proyectos de la Cámara de Comercio en este ámbito, que permitan seguir atrayendo talento mientras se cuida de la economía tradicional.

A sus compañeros de las Cámaras de España, Bulaix ha querido agradecerles el apoyo y que sigan a su lado en "estos momentos tan complicados", ayudando a trasladar la realidad de Ceuta y apoyando a las empresas ceutíes. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez anuncia desde Gijón que reformará la Constitución en la próxima legislatura para “blindar” las pensiones “y su revalorización conforme al IPC”

Lo ocurrido, según el alcalde de Badalona, “es fruto del poco nivel de exigencia que hemos tenido cuando han llegado esas personas a nuestro país”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez anuncia desde Gijón que reformará la Constitución en la próxima legislatura para “blindar” las pensiones “y su revalorización conforme al IPC”

La feria de chocolate que hace frontera con Galicia y que es uno de los destinos gastronómicos favoritos del norte de Portugal

Durante toda la Navidad, el mercado reúne pasteleros, productores de cacao y maestros chocolateros organizados en 30 puestos

La feria de chocolate que hace frontera con Galicia y que es uno de los destinos gastronómicos favoritos del norte de Portugal

El truco para limpiar las manchas de tu vitrocerámica: solo necesitas hielo y una rasqueta

Es un metodo sencillo y de coste cero que deja reluciente la superficie

El truco para limpiar las manchas de tu vitrocerámica: solo necesitas hielo y una rasqueta

Castañas con leche y canela, el tradicional postre gallego que tienes que probar este otoño

Es una receta sencilla que destaca por su textura tan llamativa y su olor tan agradable

Castañas con leche y canela, el tradicional postre gallego que tienes que probar este otoño

Daron Acemoglu, economista turco y premio nobel, sobre la productividad y la IA: “Los beneficios de la automatización han sido enormemente exagerados”

Las inversiones millonarias en IA y las previsiones sobre su capacidad para impulsar el crecimiento económico han alimentado la expectativa de que su expansión provocará un gran cambio en la forma de trabajar, pero no todos los expertos piensan lo mismo

Daron Acemoglu, economista turco y premio nobel, sobre la productividad y la IA: “Los beneficios de la automatización han sido enormemente exagerados”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez anuncia desde Gijón que reformará la Constitución en la próxima legislatura para “blindar” las pensiones “y su revalorización conforme al IPC”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez anuncia desde Gijón que reformará la Constitución en la próxima legislatura para “blindar” las pensiones “y su revalorización conforme al IPC”

Blocus amenaza con trasladar a Madrid los disturbios de Barcelona con dos convocatorias en Sol y plaza de España en Halloween

El jefe de Operaciones de la Guardia Civil confirma ante la jueza que abrió la valla fronteriza de Ceuta para permitir el paso de migrantes y que la decisión fue suya

Feijóo convence a Abascal para que no se presente en 6 circunscripciones en el Senado: el PP incluirá candidatos independientes propuestos por Vox

El Ayuntamiento de Mataró estudia acciones legales contra un pueblo extremeño que pagó cinco noches de hotel y el traslado hasta la ciudad de unos okupas

ECONOMÍA

Daron Acemoglu, economista turco y premio Nobel, sobre la productividad y la IA: “Los beneficios de la automatización han sido enormemente exagerados”

Daron Acemoglu, economista turco y premio Nobel, sobre la productividad y la IA: “Los beneficios de la automatización han sido enormemente exagerados”

La teoría económica que explica por qué muchas personas llegan a la jubilación sin ahorros: “Subestiman cuánto tiempo vivirán”

Las mandarinas sudafricanas disparan la alarma en el campo español: los agricultores piden a Bruselas frenar las importaciones

Los salarios subirán hasta un 7% en España en 2027: estos son los trabajadores que más cobrarán

¿Habrá que cotizar más años para cobrar la pensión? El Gobierno lo aclara

DEPORTES

Carlos Alcaraz regresa al ATP 500 de Viena cinco años después: de la necesidad de compartir y de coger ritmo de juego a un intenso final de año

Carlos Alcaraz regresa al ATP 500 de Viena cinco años después: de la necesidad de compartir y de coger ritmo de juego a un intenso final de año

La reflexión de Mourinho sobre su infancia: “Nunca di preocupaciones ni problemas a mis padres. Ni siquiera me emborrachaba”

A qué hora y dónde ver la gala del Balón de Oro desde España: Lamine Yamal, Kane y Mbappé entre los favoritos al título

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

¿Harry Kane o Lamine Yamal? La experiencia y la frescura lucharán por el Balón de Oro 2026