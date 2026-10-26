La Cámara de Comercio de Ceuta opina que la economía "no se puede parar más" por la crisis

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Ceuta, 26 oct (EFE).- El presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, Karim Bulaix, ha advertido este lunes que la economía de la ciudad no se puede "parar más" como consecuencia de la crisis, a pesar de lo cual ha reconocido el "duro golpe" sufrido por las empresas y los autónomos.

Karim Bulaix ha efectuado esta consideración en un acto con una delegación de las Cámaras de Comercio de España, encabezada por su presidente, José Luis Bonet, en el marco de la celebración de la Asamblea de Cámaras de España que se está desarrollando en Ceuta.

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Bulaix ha agradecido que esta Asamblea General de Cámaras se celebre en la ciudad y ha mostrado su apoyo a la movilización de Mujeres Caballas que este domingo llevaba a Madrid la preocupación de los ceutíes ante la falta de respuestas a la crisis por la que atraviesa la ciudad.

Un agradecimiento que ha extendido, además, al presidente ceutí Juan Vivas, por su "extraordinario trabajo" en este momento "crítico" en defensa de Ceuta y de los ceutíes.

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Karim Bulaix ha insistido en que "Ceuta sigue viviendo una situación muy grave" pero ha puesto sobre la mesa que "la economía de Ceuta no puede seguir parada mientras esperamos una solución porque la capacidad de resistencia de las empresas tiene un límite y hay que evitar a toda costa un colapso económico y empresarial".

Para ello, ha explicado, hay que avanzar en dos frentes, "por un lado exigir seguridad para recuperar la economía y el empleo, y de otro el llamamiento a los ceutíes a consumir en su ciudad, un factor clave para que las empresas puedan salir adelante".

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Todo ello, ha insistido, mientras se sigue defendiendo "una economía diversificada", que ofrezca oportunidades a los jóvenes, basada en los avances tecnológicos de la mano de infraestructuras y los proyectos de la Cámara de Comercio en este ámbito, que permitan seguir atrayendo talento mientras se cuida de la economía tradicional.

A sus compañeros de las Cámaras de España, Bulaix ha querido agradecerles el apoyo y que sigan a su lado en "estos momentos tan complicados", ayudando a trasladar la realidad de Ceuta y apoyando a las empresas ceutíes. EFE

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(foto)