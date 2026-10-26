La bolsa española sube el 0,23 % y recupera los 19.000 puntos con la ayuda de Wall Street

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Madrid, 26 oct (EFE).- La bolsa española ha subido este lunes el 0,23 % y ha recuperado el nivel de los 19.000 puntos gracias a la subida de Wall Street y a pesar de la subida del petróleo y el descenso de empresas con intereses en Brasil.

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El índice de referencia del mercado, el IBEX 35, ha subido 43,5 puntos, equivalentes a ese 0,23 %, hasta 19.033,3 puntos. En el año acumula unas ganancias del 9,97 %.

La bolsa empezaba el día con pérdidas, que superaban el 1 % después de la apertura, con lo que bajaba de 18.800 puntos y se desmarcaba de las subidas en Europa. Wall Street había terminado con pérdidas el viernes, del 1,2 % para el índice Dow Jones de Industriales.

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La caída de compañías con inversiones en Brasil tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de este país arrastraban al mercado nacional, que no aprovechaba la caída matinal del precio del petróleo, que llegaba a bajar más del 2 %.

Sin embargo, la bolsa fue recuperándose poco a poco y a media sesión ya estaba a punto de huir de las pérdidas, que abandonaría con la subida del 0,4 % de Wall Street en la apertura de esta jornada, en la que Anthropic inició los trámites para salir a bolsa.

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En esta jornada se ha conocido que mejoraba ligeramente la confianza empresaria (índice Ifo) en Alemania este mes.

Aunque Wall Street reducía al 0,3 % su subida, favorecía el cierre positivo del mercado nacional, cuya evolución ha estado condicionada por la caída de compañías con inversiones en Brasil tras la victoria de Lula. El principal indice de la bolsa brasileña, el Ibovespa, cedía casi el 16 % a esta hora.

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De los grandes valores han destacado las caídas del 6,41 % de Telefónica (el mayor descenso del mercado continuo) y del 3,09 % de Banco Santander, la primera y segunda mayor bajada del IBEX, respectivamente, por el triunfo de Lula,, mientras que Repsol ha cedido el 0,03 %. BBVA avanzó el 2,25 %, Inditex el 0,88 % e Iberdrola el 0,32 %.

La mayor subida del IBEX ha correspondido a Grifols, el 5,31 %, mientras que Indra avanzó el 4,14 % (Reino Unido va a elevar su presupuesto de defensa); IAG el 3,96 %, Solaria el 3,46 % y ACS el 2,97 %.

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Después de Telefónica y Santander, destacaron las bajada del 2,98 % de Cellnex, en tanto que Mapfre cedió el 1,82 % y Naturgy el 1,8 %. EFE

(foto) (vídeo)