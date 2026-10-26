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La abogada de Koldo da permiso al PSOE para que dé al juez del 'caso Leire' "cuanto obre en sus archivos" sobre ella

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Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García, ha solicitado al PSOE que entregue al juez de la Audiencia Nacional (AN) "cuanto obre en sus archivos" sobre ella entre 2021 y 2025, periodo que requirió el instructor del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, De la Hoz remarca que el partido no la ha contratado "ni de forma directa ni indirecta, ni para asuntos generales ni particulares", y tampoco para que ejerza la defensa de Koldo tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo.

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Y lo ha hecho en el marco del requerimiento que hizo Pedraz al PSOE para que entregue la documentación relativa a la contratación de abogados, despachos de letrados y consultores en cualquiera de sus órganos, tanto centrales como territoriales, entre 2021 y 2025, dentro de la investigación sobre una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan a los socialistas, que habría sido dirigida por el exdirigente del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.

Cabe recordar que el magistrado pidió la documentación al PSOE el pasado 6 de octubre. Al no obtener respuesta, reiteró su requerimiento hace tres días, dando un plazo de 48 horas para que el partido se lo hiciera llegar.

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La formación socialista pidió más margen para reunir la documentación requerida por Pedraz, alegando que había consultado al Consejo General de la Abogacía Española para que se pronunciara sobre si esa información afectaba de alguna manera al secreto profesional.

"SIN AGUARDAR EL PRONUNCIAMIENTO" DE LA ABOGACÍA

Ahora, De la Hoz --investigada en la causa-- pide a la asesoría jurídica del PSOE que, "sin aguardar el pronunciamiento" de la Abogacía, "ponga de manifiesto cuanto obre en sus archivos, en cualquiera de sus órganos centrales o territoriales", en relación con ella entre 2021 y 2025, "o inclusive hasta la actualidad".

"Para el caso de que en dichos archivos no conste contrato, encargo, factura, pago o dato alguno relativo a nuestra representada o a la citada mercantil, expida certificación negativa que así lo haga constar expresamente, a la mayor brevedad posible", solicita al PSOE.

Todo ello porque "si el partido no la contrató, nada hay en sus archivos que el secreto profesional proteja respecto de ella", por lo que "cualquier dato que sobre su persona" puede ponerse de manifiesto "sin reparo, y sin esperar pronunciamiento" de la Abogacía.

En una providencia a la que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, el juez Pedraz informa de que ha recibido el escrito de la letrada y la incorpora a la causa.

NEGÓ PAGOS EN SU DECLARACIÓN

La letrada ya declaró como investigada ante el juez que no había recibido pagos del PSOE, si bien no aclaró quién lo hizo acogiéndose a su derecho al secreto profesional.

El juez también investiga un presunto soborno de De la Hoz a la empresaria que dice haber llevado dinero en efectivo a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz para que supuestamente cambiase su declaración en sede judicial.

Pano declaró en abril ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que De la Hoz y un socio de su despacho les comentaron tanto a ella como a su chófer en una reunión que "había gente interesada en hablar" con ellos "sobre las entregas de dinero en Ferraz", según un informe al que tuvo acceso esta agencia de noticias.

De la Hoz también reconoció en su declaración que tuvo reuniones con Pano, pero que en ningún caso se planteó la posibilidad de un supuesto soborno a la empresaria para que negara su afirmación de que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE.

La letrada apuntó a una supuesta venganza por parte de la empresaria después de desavenencias entre ellas con una operación relacionada con la venta de una operadora de hidrocarburos.

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EuropaPress

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