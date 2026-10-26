Iva Belosevic, del Baxi Ferrol, baja por la rotura del ligamento cruzado

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Ferrol, 26 oct (EFE).- El Baxi Ferrol ha confirmado este lunes que la jugadora Iva Belosevic sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante el partido del pasado sábado en el pabellón de A Malata que la apartará de las convocatorias por un período que el club no ha concretado.

En un comunicado, la entidad ha valorado que la deportista se ha sometido a pruebas médicas en el Hospital Ribera Juan Cardona del barrio ferrolano de Caranza, con las que se ha ratificado el alcance de sus problemas físicos, que la apartaron del encuentro ante el Inversus Gernika Bizkaia mientras se jugaba su tramo inicial.

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Ante su baja por lesión, la escuadra universitaria ha mostrado todo su "apoyo y cariño" a la deportista y ha anunciado que la acompañará "durante todo el proceso" de recuperación. EFE

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