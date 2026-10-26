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FundéuRAE: “Balón de Oro” y “balón de oro”, diferencias

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Madrid, 26 oct (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que “Balón de Oro” se escribe con ambos sustantivos en mayúscula en referencia al galardón, mientras que “balón de oro”, con minúsculas, alude al objeto que lo materializa o al ganador de él.

Sin embargo, en los medios de comunicación, sobre todo en noticias deportivas, pueden verse frases como “Mbappé recibe un Balón de Oro falso durante un programa de comedia”, “Cristiano Ronaldo arrasa en la carrera con Lionel Messi por la mejor temporada de un Balón de Oro de la historia” o “¿Cuántos Balones de Oro tiene Alexia Putellas?”.

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Como otros nombres de distinciones, la denominación “Balón de Oro” se escribe con mayúscula inicial en los términos significativos, que en este caso son los dos sustantivos que forman parte de ella, de acuerdo con la ortografía académica: “¿Cómo votar por el Balón de Oro?”, “¿Cuáles son las nominadas a Balón de Oro 2026?”.

En cambio, si esta expresión se emplea para aludir al ganador del premio o a la figura que materializa el galardón, lo indicado es “balón de oro”, con minúsculas. En este caso, la construcción hace el plural regular (“balones de oro”) y se usa como común en cuanto al género: “el balón de oro Dembélé”, “la balón de oro Bonmatí”.

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Por tanto, en los ejemplos del principio, que se refieren a los objetos y a las personas, lo apropiado habría sido escribir “Mbappé recibe un balón de oro falso durante un programa de comedia”, “Cristiano Ronaldo arrasa en la carrera con Lionel Messi por la mejor temporada de un balón de oro de la historia” y “¿Cuántos balones de oro tiene Alexia Putellas?”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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