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Frente Amplio mantiene la incógnita sobre si presentará listas en toda España salvo Teruel: "Esta noche se verá"

17/10/2026 (I-D) El líder de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo; el ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero; el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado; la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau; el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero; la diputada de Sumar, Tesh Sidi; y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns se unen en Frente Amplio "para construir una alternativa de izquierdas, amplia y plural, capaz de plantar cara a la extrema derecha, garantizar las pensiones, la educación pública y poner la vivienda y la vida de la gente en el centro". POLITICA Carlos Luján - Europa Press
17/10/2026 (I-D) El líder de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo; el ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero; el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado; la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau; el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero; la diputada de Sumar, Tesh Sidi; y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns se unen en Frente Amplio "para construir una alternativa de izquierdas, amplia y plural, capaz de plantar cara a la extrema derecha, garantizar las pensiones, la educación pública y poner la vivienda y la vida de la gente en el centro". POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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El portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha mantenido la incógnita sobre el número de circunscripciones a las que se presentará la coalición con motivo del cierre para el registro de listas electorales al 29N, que termina ester lunes, y ha afirmado genéricamente que la candidatura estará representada a lo "largo y ancho del país".

Tampoco se ha pronunciado sobre si puede haber más acuerdos para incluir en listas a candidatos de Podemos como independientes, como el suscrito en Baleares entre Ara Més y los 'morados', para desgranar que dentro de Frente Amplio cabe todo el mundo.

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En declaraciones a los medios de comunicación, ha recalcado que el nuevo proyecto político de los partidos del ala minoritaria del Ejecutivo quiere estar a la altura de lo que pide el electorado progresista y que su afán es centrar el discurso en las cuestiones que interesan a la ciudadanía como es la vivienda, las pensiones o la justicia fiscal.

También ha dicho, tras el acuerdo de Podemos y Ara Més en Baleares, que su candidatura jamás se va a confundir de lealtades ni "equivocar de adversarios", porque en el Frente Amplio "cabe todo el mundo".

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Respecto a si habrá candidatura de Frente Amplio en todas las provincias en el Congreso salvo en Teruel, circunscripción a la que la Chunta Aragonesista ha renunciado para dejar todo el carril progresista al PSOE, Bustinduy simplemente ha apuntado que esta noche se cierra el plazo de candidaturas y se verá que Frente Amplio será "la opción a lo largo y ancho del país para defender el interés de las clases trabajadoras en este país".

Frente Amplio afronta el cierre de las listas para las elecciones generales del 29N este lunes con varias circunscripciones aún sin candidatos designados para el Congreso, como pasa en varias provincias de Andalucía al igual que en el caso de las comunidades de Galicia, Euskadi, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Frente Amplio cerró el primer hito de la carrera electoral con negociaciones hasta el límite para cerrar las coaliciones electorales el pasado viernes 23 de octubre, que consumó la fractura con Podemos pero revalidó alianzas con aliados territoriales como Chunta o Compromís.

La mayoría de dirigentes ha remarcado que habrá listas electorales en todas las provincias salvo casos excepcionales como el mencionado de Teurel

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