Fiscalía pide dos años y medio para 2 policías de Benidorm por humillar a una mujer trans

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Alicante, 26 oct (EFE).- La Fiscalía pide sendas penas de dos años y seis meses de prisión para dos policías locales de Benidorm por presuntamente humillar y menospreciar a una mujer transexual cuando estaba en la calle durante el periodo de confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus.

Los dos policías han sido juzgados este lunes en la Audiencia de Alicante como supuestos autores de sendos delitos de odio. El Ministerio Público solicita también para ellos tres años de inhabilitación.

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Los hechos sucedieron el 1 de mayo de 2020, cuando los policías realizaban labores de patrullaje para supervisar el cumplimiento de las restricciones a la movilidad y se percataron de la presencia de la mujer transexual en una calle de Benidorm.

Según el escrito de acusación, en ese momento le dieron el alto y, sin salir del vehículo, uno de ellos, con rango de oficial, se dirigió a la víctima con expresiones como “de día eres todavía más feo”, “eres horrible” o “qué es lo que hacéis ahora que no podéis ni jalar pollas ni robar?”.

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Entretanto, su acompañante y conductor del vehículo los grababa con su teléfono móvil personal.

Después, el vídeo fue compartido en un canal de la aplicación de mensajería WhatsApp del que formaban parte compañeros policías, hasta que una persona indeterminada lo subió a una red social, donde tuvo gran repercusión en redes y medios de comunicación.

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El representante de la acusación pública ha mantenido que los dos policías eran corresponsables del mismo delito al actuar con una “motivación discriminatoria” hacia el conjunto del colectivo transexual, sin que pudiese considerarse que su comportamiento se limitase a un caso de vejaciones.

Al prestar declaración ante el tribunal, solo a las preguntas formuladas por su abogado defensor, el policía que grabó el vídeo ha negado que tuviese la pretensión de discriminar a la víctima y al colectivo trans.

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También ha expuesto que se limitó a grabar el vídeo porque se lo había pedido el oficial con la intención de captar los insultos que la víctima les había proferido en un momento previo, en la misma mañana de los hechos, cuando la habían visto en otro lugar.

Por su parte, el segundo de los encausados (el oficial), que también se ha limitado a responder a su letrado, ha mantenido la misma versión y ha asegurado que nunca tuvo la intención de que el vídeo se distribuyese en redes sociales.

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La defensa ha solicitado la libre absolución al descartar que los dos policías actuasen con la intención de discriminar a un colectivo, sino que actuaron en respuesta a los insultos que, según han argumentado, les había proferido la víctima con anterioridad y de forma reiterada en otras ocasiones.

La víctima, por su parte, no ha comparecido en el juicio, aunque durante el proceso de instrucción afirmó que había salido de casa incumpliendo el confinamiento para comprar tabaco, por lo que negó que tratase de realizar ninguna actividad ilícita.

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El juicio ha quedado visto para sentencia. EFE

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