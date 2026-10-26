Feijóo se rodea de miembros de su equipo y varios alcaldes en la lista de Madrid al Congreso para las generales

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha rodeado de fieles, vicesecretarios del partido y varios alcaldes madrileños en la lista de Madrid al Congreso que ha presentado la formación para las generales del 29 de noviembre.

El pasado jueves Feijóo ya anunció que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo sería su 'número dos' en esta candidatura de Madrid y que el tercer puesto lo ocuparía el portavoz nacional del partido, Borja Sémper. El PP dijo entonces que ambos representan "formas distintas de entender España" y subrayó que en el partido caben "todas las sensibilidades".

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Además, el PP avanzó el sábado que la eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, --actualmente encargada de coordinar el programa electoral para las generales-- será la número cuatro de la lista por Madrid al Congreso.

JAIME DE LOS SANTOS, ALBERTO NADAL E ILDEFONSO CASTRO

Este lunes, el Partido Popular ha desvelado la lista completa que presenta a la Cámara Baja, en la que está integrado buena parte de su equipo, empezando por sus dos fieles colaboradoras: Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo; y Mar Sánchez, mano derecha del líder del PP desde hace 30 años. Ambas ya fueron en la lista de Madrid en los comicios de 2023 y repiten de nuevo, ahora en los puestos seis y ocho.

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Además, Feijóo ha incluido a más vicesecretarios en esta candidatura porque, aparte de Sémper y Ezcurra, también forman parte de la misma el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos (ocupará el puesto cinco) y el vicesecretario de Economía, Alberto Nadal (puesto nueve). El responsable de Internacional del PP, Ildefonso Castro, también está en la lista de Madrid en el puesto 11.

Asimismo, el líder del PP ha incluido en esta lista a varios regidores de municipios madrileños, como Lucia Soledad Fernández, alcaldesa de San Sebastián de los Reyes; Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas; y Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo. Ocupan los puestos 14, 16 y 18, respectivamente.

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En las elecciones del 23 de julio de 2023, el PP de Feijóo obtuvo un total de 16 escaños, pero el PP ha encargado ahora a su equipo mejorar ese resultado en las generales de noviembre. "Tienes el compromiso y la obligación de subir dos escaños a Madrid", reconoció Feijóo en la Cadena Ser que pidió a Álvarez de Toledo cuando le comunicó que sería su número dos por Madrid.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))