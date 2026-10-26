Febas espera a un Salamanca "con la máxima ambición" por pasar de ronda

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Vigo, 26 oct (EFE).- El centrocampista Aleix Febas advirtió este lunes, a dos días de visitar al Salamanca CF UDS en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, de que en el estadio Helmántico les espera un rival “con la máxima ambición”.

“Va a ser un partido complicado porque nos encontraremos con un rival que tendrá la máxima ambición por pasar y eso los hace más peligrosos. Pero la Copa es una competición bonita para que podamos hacerlo bien, así que iremos a por todas”, indicó a CeltaMedia.

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El exfutbolista del Elche destacó la solidez defensiva que exhibió su equipo en el último partido liguero ante el Betis (0-0), para celebrar la quinta portería a cero del rumano Ionut Radu, el portero menos goleado de LaLiga.

“Creo que el equipo está creciendo desde ese trabajo defensivo. Ante un equipo tan bueno a nivel ofensivo como es el Betis apenas sufrimos salvo en esa última jugada que tuvieron al final”, recordó.

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En este sentido, señaló que el Celta está “en una dinámica muy buena”, la cual esperan alargar en esta semana con doble compromiso a domicilio, ya que tras el duelo en el estadio Helmántico visitarán al Rayo en Vallecas en la undécima jornada de LaLiga EA Sports. EFE

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