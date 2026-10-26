Espí visita el entrenamiento del Levante tras la victoria del Real Madrid en el clásico

Guardar

Valencia, 26 oct (EFE).- El futbolista del Real Madrid Carlos Espí ha aprovechado su día libre para visitar este lunes el entrenamiento del Levante, donde ha saludado a sus excompañeros y al entrenador del conjunto valenciano, Luís Castro.

El jugador madridista, que participó en la victoria de su equipo ante el FC Barcelona (1-2) en el clásico disputado este domingo, ha regresado a la ciudad deportiva de Buñol (Valencia) para reencontrarse con quienes compartió vestuario durante su etapa en el club granota.

PUBLICIDAD

Espí ha aprovechado la visita para saludar a los integrantes de la plantilla y al técnico portugués, Luís Castro, en una jornada de entrenamiento marcada por su presencia.

El delantero valenciano, que el pasado verano se marchó al Real Madrid por 25 millones de euros, ha podido así volver a encontrarse con antiguos compañeros después de la importante victoria del Real Madrid en el clásico. EFE

PUBLICIDAD

pzm/cta/og