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España necesita acelerar los sistemas de reciclaje y economía circular, según expertos

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Redacción Medioambiente, 26 oct (EFE).- España necesita avanzar en el reciclaje de residuos municipales -especialmente en la separación en origen de la basura- y en los procesos de economía circular para alcanzar los compromisos europeos. Estos son dos de los retos pendientes para la próxima legislatura, según un experto y ongs ambientales.

"España va muy retrasada en la aplicación de la Estrategia española de economía circular" y "el reciclaje de residuos municipales alcanza el 41 %, lejos de los objetivos europeos del 55 % para 2025 y del 60 % para 2030", explica a EFE el catedrático del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Javier Benayas del Álamo.

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Señala "las diferencias de actuación que hay entre comunidades autónomas", con "diferencias muy notables entre unas y otras", y sostiene que "hay regiones que van muy avanzadas y que pueden llevar diez años a las que van más retrasadas" en el reciclaje de residuos.

Al respecto, explica que Cataluña, La Rioja, Navarra, en parte País Vasco y Comunidad Valenciana son comunidades que lo llevan "bastante avanzado, frente a otras que van a la cola, entre ellas la Comunidad de Madrid".

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Benayas indica que "uno de los temas pendientes" es el desarrollo de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, "una de las medidas estrella que se ha tomado para intentar solucionar" los retrasos en estos sistemas.

La ley obliga al pago de una tasa de recogida de basura a todos los municipios en España. Sin embargo, subraya, "ha perdido un poco el objetivo porque se han metido las cuestiones políticas y no está dando los resultados que se esperaban que diera".

El tratamiento de la basura es competencia de cada comunidad autónoma, recuerda, pero "el problema es que ha habido recursos a la tasa de basuras" en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Cataluña, donde ha habido múltiples impugnaciones y fallos dispares.

No obstante, explica que hay comunidades autónomas que ya están destinando la recaudación de la tasa a "financiar políticas de buenas prácticas en gestión de residuos, como en Cataluña o Comunidad Valenciana", pero "no en la Comunidad de Madrid, donde el dinero que ingresa lo mete en presupuestos generales, con lo cual ese dinero no está repercutiendo en mejoras".

"Es uno de los temas claves que está ahora mismo pendiente o que todavía en el futuro se tendrán que desarrollar", asegura.

Otro asunto importante, dice, es el volumen de residuos que se llevan a vertedero. Y pone como ejemplo "la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, donde se está llevando el 85 % de la basura a vertedero".

En algunas comunidades autónomas -agrega- "no solamente está lejos, es que no hay en perspectiva a corto plazo una gestión de residuos que nos permita decir, es que vamos a mejorar".

"Lo de la tasa ha sido un intento de avanzar más rápido para poder adaptarlo a esta normativa europea", pero "España está muy lejos y no está poniendo las herramientas para mejorar".

Para el experto, "otro de los temas claves pendiente en residuos es la recogida de la materia orgánica, que supone el 50 % del peso de la basura domiciliaria", pero "la gestión de la orgánica todavía es incipiente".

Señala que "se están empezando" a instalar contenedores marrones en muchos municipios, pero, "el problema es que se necesitan campañas educativas para que la gente los utilice y los utilice de forma adecuada para que no echen otros residuos".

Por eso, incide, "la separación en origen en hogares y en empresas, es muy importante para que realmente luego se puedan gestionar estos residuos de forma separada y podamos llegar a ese objetivo del 60 % en 2030".

En relación a incrementar las infraestructuras, apunta que "es un debate un poco ambiguo" y manifiesta que, en principio "sí se necesita más inversión y más infraestructura, pero sin olvidar que la mejor infraestructura es la que no es necesaria, porque se hace más separación en origen".

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, España tampoco va bien en cuanto a economía circular. Así, solo el 8,5 % de materiales vuelve a los circuitos productivos.

El secretario general de la ong WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha apuntado la idea de "retirada" de los espacios en la naturaleza, tanto geográficamente como de forma metabólica. En ese sentido, señala la necesidad de "consumir menos, consumir menos recursos para generar menos residuos".

Ello, ha asegurado, permitiría que "haya más agua, más energía y más espacios para el resto de la naturaleza".

Por su parte, para SEO/BirdLife, Europa tiene que responsabilizarse de los residuos que produce porque "la solución no es buscar nuevos destinos para nuestras basuras". EFE

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