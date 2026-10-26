Entrenador y capitán del Manacor apelaron al "1 % de posibilidades" de ganar al Villarreal

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Manacor (Mallorca), 26 oct (EFE).- El entrenador del Manacor, Miguel Aguado, y su capitán, Chato, apelaron este lunes al "uno por ciento" de posibilidades de eliminar al Villarreal en la previa del partido que les enfrentará a los castellonenses en la primera ronda de la Copa del Rey Mapfre.

"Hay que dar un mensaje de tranquilidad; el trabajo que hacemos cada día es lo que hay que plasmar en el partido, dentro de la modestia entrenamos cuatro días por semana. Ese punto de que, si las cosas no salen, no nos olvidemos de disfrutar. Siempre que el balón ruede hay un uno por ciento de posibilidades", comentó Chato.

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El técnico, que afrontará un día especial por su condición de valenciano, espera al mejor Villarreal: "Me consta que quieren llegar lo más lejos posible en Copa del Rey, llegan en su mejor momento de la temporada; no creo que el Villarreal venga a ver las playas", declaró en tono de broma.

"Tienen dos plantillas, un fondo de armario brutal, no creo que se relajen en ningún momento. Si vemos un Manacor reconocible tendremos un uno por ciento de posibilidades", añadió.

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Aguado mostró plena confianza en su plantilla para afrontar una cita muy importante: "Tengo los mejores jugadores y los ideales para competir mañana. Es un premio del año pasado, con los que tenemos ahora me da mucha tranquilidad saber que mañana estarán, tienen capacidad de sobra para que la afición del Manacor pueda estar orgullosa", indicó.

Por otra parte, la ilusión del entrenador es "enganchar a la afición de cara al futuro": "Somos conscientes de que la gente vendrá a ver al Villarreal, pero también a nosotros, por lo que nos apoyarán en los momentos más complicados. La afición será un jugador más, dependerá de la vibra con la que lleguen al campo", señaló.

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Concentrado en el partido, el capitán del equipo dejó claro que ellos firmarían llegar a la tanda de penaltis: "Llegar a los penaltis sería un premio, pero el partido llevará a donde sea, habría que aguantar mucho físicamente", admitió. EFE

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