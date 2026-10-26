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El venezolano Salomón Rondón brilla en triunfo de Pachuca sobre el líder América

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México, 25 oct (EFE).- El venezolano Salomón Rondón dio este domingo una asistencia de gran factura para ayudar a Pachuca a derrotar por 1-2 a América, líder del torneo Apertura mexicano.

Rondón se consolidó como líder de los goleadores en la decimocuarta jornada del torneo. Hoy, si bien pasó en blanco, burló a dos defensas y de espalda a la porteríasirvió el balón al marroquí Oussama Idrissi, anotador del gol decisivo.

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Obligado a ganar para huir de la parte baja de la clasificación, Pachuca salió a presionar y se fue en ventaja con gol de Alan Bautista.

América empató con gol de Henry Martín en el minuto 46.

En el 74, Rondón apareció en el área, y dio la asistencia a Idrissi para establecer el 1-2 definitivo.

Salomón Rondón lidera la clasificación individual con 13 goles, 5 más que el argentino de Tigres Juan Brunetta, el brasileño de Pumas Juninho y Henry Martin.

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El equipo del venezolano es decimotercero de la clasificación, con 16 puntos.

América se mantuvo en el primer lugar con 27 unidades, una menos que Cruz Azul y Guadalajara, ocupantes en ese orden de los lugares segundo y tercero.

La decimocuarta fecha concluirá este domingo, cuando Santos Laguna visitará a Tijuana en busca de su séptima victoria consecutiva. EFE

(fotos)

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