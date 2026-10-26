El TC rechaza una cuestión de inconstitucionalidad contra las multas de tráfico

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Madrid, 26 oct (EFE).- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un Juzgado de Oviedo respecto a dos artículos de la ley de tráfico que regula sanciones y establece la graduación de multas.

Así lo acuerda en un auto en el que inadmite la cuestión presentada por la Plaza número 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Oviedo que cuestionaba la constitucionalidad de los artículos 80.1 y 81 del real decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

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En virtud de estos preceptos el Ayuntamiento de Oviedo había impuesto a un conductor una multa de 200 euros y la detracción de cuatro puntos del carné de conducir como responsable de una infracción grave en materia de tráfico consistente en no respetar la luz roja de un semáforo.

El tribunal de instancia planteaba la eventual contradicción de dichos preceptos con los principios de proporcionalidad y de culpabilidad reconocidos en el artículo 25.1 de la Constitución Española y de la prohibición de que los poderes públicos adopten decisiones caprichosas, injustas, infundadas o contrarias a la razón, recogido en el 9.3 de la carta magna.

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Pero el TC estima que "no se ha justificado debidamente la relevancia de la cuestión de inconstitucionalidad en la medida en la que el auto de planteamiento de la misma no hace pronunciamiento alguno sobre la concurrencia de los presupuestos para imponer la sanción cuestionados por el recurrente".

Y añade que "se reconoce además expresamente que si tales motivos fueran estimados en su integridad la resolución podría ser anulada sin necesidad de aplicar los artículos cuestionados en el aspecto relativo a la cuantía". EFE

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