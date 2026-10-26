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El Supremo envía a Algeciras una denuncia contra el exalcalde por presunto delito sexual al dejar de ser aforado

03/09/2025 Intervención del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce,tras una visita realizada a (CEGMA). A 2 de septiembre de 2025 en Algeciras, Cádiz (Andalucía, España). La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este miércoles el Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (CEGMA), en Algeciras, donde ha podido conocer de primera mano la labor que se desarrolla en materia de protección y gestión del medio marino andaluz. POLITICA Francisco J. Olmo - Europa Press
03/09/2025 Intervención del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce,tras una visita realizada a (CEGMA). A 2 de septiembre de 2025 en Algeciras, Cádiz (Andalucía, España). La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este miércoles el Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (CEGMA), en Algeciras, donde ha podido conocer de primera mano la labor que se desarrolla en materia de protección y gestión del medio marino andaluz. POLITICA Francisco J. Olmo - Europa Press
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El Tribunal Supremo ha remitido a los juzgado de Algeciras (Cádiz) una denuncia por presunto delito sexual contra el exalcalde de la ciudad José Ignacio Landaluce, que ya tampoco es senador después del adelanto electoral y, por tanto, no tiene aforamiento.

A través de un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal declara, por ello, la pérdida de competencia del alto tribunal para continuar con el conocimiento de la denuncia presentada.

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Los magistrados acuerdan enviar la causa al Servicio Común de Registro y Reparto de Algeciras (antiguo decanato) para que se reparta la misma al juzgado que resulte competente.

En concreto, la denuncia contra Landaluce se presentó por un presunto delito contra la libertad sexual y, de forma complementaria o subsidiaria, de un delito contra la Administración Pública.

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Landaluce oficializó este domingo su renuncia como alcalde tras la presión del partido por el que estaba en el cargo, el PP, ante las denuncias en su contra, y que venía ocupando desde junio de 2011.

La semana pasada, declaró como investigado ante la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Algeciras por un presunto delito contra la libertad sexual y, a su salida, defendió que es "inocente" y pidió "celeridad en la justicia porque una de las faenas que tiene una acusación es la pena de telediario".

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EuropaPress

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