El ministro López lamenta que Clavijo "no mire al PP", que es "quien rompe consensos"

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Bilbao, 26 oct (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha lamentado que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, haya acusado al Gobierno de "no hacer nada" ante el repunte en la llegada de cayucos a El Hierro y le ha reprochado que "no se dirija al PP, que es quien rompe los consensos" en materia de inmigración.

López, en declaraciones a los medios en Bilbao antes de participar en la presentación del 'Future Government Center', nuevo centro impulsado por la firma japonesa NTT Data, se ha referido a las acusaciones de Clavijo y ha censurado que no se dirija al PP, su socio en las islas.

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"Lamento -ha dicho- que el presidente de Canarias nunca mire a sus socios parlamentarios, que son quienes han roto los consensos y quienes no están de acuerdo con aplicar una ley que es buena".

López ha criticado que Clavijo, "una vez más, en lugar de estar pensando en soluciones, esté pensando en hacer política", y ha insistido en que el Gobierno de España colabora "siempre" y "está colaborando" con las administraciones para gestionar la situación, también con el Cabildo de El Hierro. EFE

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