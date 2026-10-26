El final de la legislatura deja sin efecto las comisiones parlamentarias de la dana

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Madrid, 26 oct (EFE).- El final de la legislatura ha dejado en el aire meses de trabajo de las dos comisiones parlamentarias constituidas en torno a la dana de la Comunidad Valenciana de 2024, con sesiones que evidenciaron relatos contradictorios y una marcada polarización entre los partidos políticos, pero que, al menos, dieron voz a las víctimas.

A preguntas de EFE, diputados y senadores que intervinieron en los interrogatorios del Congreso y el Senado consideran que, en líneas generales y pese a la imposibilidad de cerrar unas conclusiones, tantas horas fueron útiles para ordenar la secuencia de lo ocurrido durante la riada, que dejó 233 muertos, al cumplirse el día 29 su segundo aniversario.

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Desde noviembre de 2025, por el Congreso desfilaron comparecientes como el expresident valenciano Carlos Mazón, la exconsellera de Justicia Salomé Pradas o la exjefa de Meteorología del canal À Pùnt Victoria Rosselló. Alguno se negó a responder, pero la mayoría aportó su versión de cómo se desarrolló la fatídica jornada en un intento por averiguar qué fue lo que falló.

Pese a un final abrupto por el adelanto electoral, el diputado Alejandro Soler (PSOE) cree que esto ha servido para "aclarar cuestiones fundamentales" como "que la legislación confería claramente a la Generalitat Valenciana la competencia para coordinar y dirigir la tragedia" y que hubo "información de sobra para poder prever que se avecinaba una gran emergencia climática".

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El socialista opina que "ha quedado claro que la Generalitat reaccionó tarde y reaccionó mal" y que testimonios como los de Mazón, Pradas o (la exdelegada de Gobierno en Valencia) Pilar Bernabé dejaron patente que el gobierno autonómico "no estuvo a la altura de las circunstancias y no actuó con celeridad".

Para el portavoz del PP en el Congreso, César Sánchez, esa comisión no arrancó "hasta casi un año después de la tragedia del 29 de octubre de 2024" y afirma que "los partidos del Gobierno y sus socios" la convirtieron "en un instrumento partidista".

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"El PSOE y sus socios convirtieron una investigación parlamentaria en un juicio paralelo, sin transparencia, sin rendición de cuentas por parte del Gobierno de Sánchez y sin atender las necesidades de las zonas afectadas por la dana", sostiene.

Por su parte, en nombre de EH Bildu, Mikel Otero apunta a EFE que ya desde el principio se detectó que algunos de los comparecientes "intentaban hacer un relato que no era" y destaca entre lo más "útil" del proceso la plataforma que ha supuesto para las víctimas.

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Todo esto ha permitido "desmontar la principal teoría del Gobierno valenciano, que aseguraba que se tomaron las decisiones correctas teniendo en cuenta la información que había", explica.

Declaraciones como las de la ahora secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, "dejaron en evidencia el relato de que faltaba información" y "a medida que se descomponía la tesis principal aparecían contradiccionelas" sobre la interpretación de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por ejemplo, remarca.

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Nahuel González (Sumar) subraya que esa comisión fue "la única donde se ha podido escuchar en primer lugar a las víctimas de la dana, que cambiaron para siempre la historia del pueblo valenciano".

"Fue la primera en citar a (el expresident, Carlos) Mazón, el máximo responsable del Cecopi y de la emergencia y, solo por esto, ha valido la pena", argumenta. Dejó patente, además, que había "información suficiente para entender la emergencia y que el Gobierno valenciano tuvo una dejación de funciones y una irresponsabilidad que roza la negligencia".

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Pero el final de la legislatura dejó cuestiones pendientes. Faltó abordar "la fase de la reconstrucción", según coinciden González (Sumar) y Soler (PSOE), y se echó en falta la presencia de ministros del Gobierno o de alcaldes de municipios afectados.

Las discrepancias políticas se vieron también paralelamente reflejadas en las sesiones discurridas, desde marzo de 2025, en la comisión 'gemela' de la Cámara Alta.

Allí, en el transcurso de una de ellas, el senador 'popular' Luis Javier Santamaría hacía "responsable políticamente hablando" al presidente de la Confederación Hidrográfica de Júcar (CHJ), Miguel Polo, de las muertes de barranco del Poyo.

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De Vox, Fernando Carbonell pidió a la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que "aportara soluciones concretas" para evitar más tragedias como ésta.

Rocío Briones (PSOE) opina a EFE que esa comisión ha esclarecido "poco" porque el PP -con mayoría absoluta en esa Cámara- la convocó "no para saber la verdad, sino para sacudirse la responsabilidad, desgastar al Gobierno y contraprogramar a la comisión creada en el Congreso".

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Desde ERC consideran que el PP ha utilizado su mayoría en el Senado para "intentar repartir responsabilidades y construir un relato sobre lo ocurrido con la dana que no se corresponde con la realidad".

prc/crf

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023773281)