Espana agencias

El Baskonia de Perasovic debuta en Euroliga en casa ante un Real Madrid en forma

Guardar

Vitoria, 26 oct (EFE).- El Kosner Baskonia de Velimir Perasovic, que todavía no ha conseguido ganar con el croata en el banquillo, debutará este martes en el Buesa Arena ante un Real Madrid que llega en forma a la octava jornada de la Euroliga.

El conjunto azulgrana se encuentra sumido en una plaga de ausencias y lesiones que le han lastrado en los últimos duelos, a pesar de haber competido con garantías mientras las fuerzas han aguantado.

PUBLICIDAD

De cara a mañana los baskonistas podrían recuperar a Kobi Simmons, pero Tadas Sedekerskis y Chris Duarte serán baja segura mientras se espera el alcance de las molestias de Rodions Kurucs.

A esto hay que añadir que las dos incorporaciones que anunció el director deportivo, Félix Fernández, no han llegado, con lo que Velimir Perasovic solo cuenta con ocho jugadores sanos.

PUBLICIDAD

La mala racha del Baskonia choca de lleno con el momento del Real Madrid, que suma ocho triunfos consecutivos entre ACB y Euroliga y Theo Maledon acaba de confirmar su gran estado de forma al ser elegido MVP del mes de octubre.

A esto hay que sumar el paso adelante de Andrés Feliz y la amenaza del exbaskonista Tim Luwawu-Cabarrot en el segundo mejor ataque de la competición continental.

El acierto exterior y la capacidad reboteadora son las señas de identidad del equipo blanco, acostumbrado a jugar los partidos a muchas posesiones y muchos puntos, precisamente lo contrario que busca el nuevo Baskonia.

Stefan Joksimovic ha aparecido en la rotación con mucho protagonismo, mientras que la anotación de AJ Lawson y el trabajo en la pintura de Kenneth Faried, son los baluartes de un equipo que continúa en construcción. EFE

jd/nu/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Albiol culpa a Sánchez del “asalto militar” en Barcelona: “Una parte importante de los detenidos vienen del Magreb”

Lo ocurrido, según el alcalde de Badalona, “es fruto del poco nivel de exigencia que hemos tenido cuando han llegado esas personas a nuestro país”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Albiol culpa a Sánchez del “asalto militar” en Barcelona: “Una parte importante de los detenidos vienen del Magreb”

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon 26 de octubre

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon 26 de octubre

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 26 octubre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 26 octubre

La Academia ‘Operación Triunfo 1′, a la venta por 1,9 millones de euros: 3.000 m2, techos de diez metros de altura y terraza con vistas a Barcelona

La nave industrial en la que se desarrolló el programa en sus primeras ediciones ha vuelto a salir a la venta por 1,9 millones de euros

La Academia ‘Operación Triunfo 1′, a la venta por 1,9 millones de euros: 3.000 m2, techos de diez metros de altura y terraza con vistas a Barcelona

La tarifa de la luz en España para este martes

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa de la luz en España para este martes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez acusa a PP y Vox de ser “dos colores” de un mismo proyecto político: “Dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez acusa a PP y Vox de ser “dos colores” de un mismo proyecto político: “Dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos”

El jefe de Operaciones de la Guardia Civil confirma ante la jueza que abrió la valla fronteriza de Ceuta para permitir el paso de migrantes y que la decisión fue suya

El PP convence a Vox para que no se presente en 6 circunscripciones para contrarrestar el pacto entre PSOE y Frente Amplio en el Senado: presentará un candidato en 14 provincias

El Ayuntamiento de Mataró estudia acciones legales contra un pueblo extremeño que pagó cinco noches de hotel y el traslado hasta la ciudad de unos okupas

Condenan al Servicio Vasco de Salud a indemnizar con 82.063 euros a un conductor de autobús al que operaron del dedo equivocado y agravaron las molestias en la mano

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno ha cambiado cómo se calcula lo que cobras de baja”

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno ha cambiado cómo se calcula lo que cobras de baja”

Más gallinas que habitantes: los vecinos de un pueblo de Almería rechazan una granja de casi 40.000 aves por el consumo de agua, el ruido y los olores

Arabia Saudí sube el salario mínimo a unos 1.190 euros y da ayudas de casi 120 al mes para pagar la luz y el agua

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de octubre

Correos vuelve al radar de una posible privatización: qué podría hacer Núñez Feijóo con la empresa pública si gobierna

DEPORTES

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

¿Harry Kane o Lamine Yamal? La experiencia y la frescura lucharán por el Balón de Oro 2026

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

El viejo Mourinho está de vuelta: el portugués anula a los azulgranas y vuelve a acabar de rodillas en el césped celebrando la victoria

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid al FC Barcelona: los blanco recortan distancias y se quedan a tres puntos del liderato