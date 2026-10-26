El Baskonia de Perasovic debuta en Euroliga en casa ante un Real Madrid en forma

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Vitoria, 26 oct (EFE).- El Kosner Baskonia de Velimir Perasovic, que todavía no ha conseguido ganar con el croata en el banquillo, debutará este martes en el Buesa Arena ante un Real Madrid que llega en forma a la octava jornada de la Euroliga.

El conjunto azulgrana se encuentra sumido en una plaga de ausencias y lesiones que le han lastrado en los últimos duelos, a pesar de haber competido con garantías mientras las fuerzas han aguantado.

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De cara a mañana los baskonistas podrían recuperar a Kobi Simmons, pero Tadas Sedekerskis y Chris Duarte serán baja segura mientras se espera el alcance de las molestias de Rodions Kurucs.

A esto hay que añadir que las dos incorporaciones que anunció el director deportivo, Félix Fernández, no han llegado, con lo que Velimir Perasovic solo cuenta con ocho jugadores sanos.

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La mala racha del Baskonia choca de lleno con el momento del Real Madrid, que suma ocho triunfos consecutivos entre ACB y Euroliga y Theo Maledon acaba de confirmar su gran estado de forma al ser elegido MVP del mes de octubre.

A esto hay que sumar el paso adelante de Andrés Feliz y la amenaza del exbaskonista Tim Luwawu-Cabarrot en el segundo mejor ataque de la competición continental.

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El acierto exterior y la capacidad reboteadora son las señas de identidad del equipo blanco, acostumbrado a jugar los partidos a muchas posesiones y muchos puntos, precisamente lo contrario que busca el nuevo Baskonia.

Stefan Joksimovic ha aparecido en la rotación con mucho protagonismo, mientras que la anotación de AJ Lawson y el trabajo en la pintura de Kenneth Faried, son los baluartes de un equipo que continúa en construcción. EFE

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