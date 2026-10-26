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Dos personas mueren en una colisión entre dos parapentes en Algodonales (Cádiz)

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Cádiz, 26 oct (EFE).- Dos personas han muerto en un accidente entre dos parapentes en Algodonales, en la provincia de Cádiz, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Minutos antes de las 12:30 horas de este lunes se recibían en el 112 los primeros avisos que alertaban de una colisión entre dos parapentistas en la zona de despegue de Levante en la ladera sur, en una zona de difícil acceso.

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Las llamadas solicitaban asistencia sanitaria urgente para dos heridos, a uno de los cuales estaban realizando las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Local de Algodonales, al Centro de Control del Tránsito Aéreo y al de Coordinación y Rescate.

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Hasta el lugar se ha movilizado un helicóptero sanitario y otro de rescate de la Guardia Civil.

Los servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento de las dos personas. EFE

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