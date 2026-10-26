Detenidos dos menores por el incendio de la barca monumental, refugio de menores migrantes

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Melilla, 26 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a dos menores de edad como presuntos autores del incendio provocado en la barca pesquera monumental de Melilla, utilizada desde hace semanas como refugio y lugar para dormir de menores migrantes que se niegan a ser acogidos en el centro de protección.

En una nota, la Jefatura Superior de Policía de Melilla ha informado de que estas detenciones se produjeron el pasado jueves 22 de octubre, cuatro días después de los hechos, gracias a una investigación del Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

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Los agentes lograron reconstruir los hechos pese a la ausencia de imágenes de videovigilancia, con testigos inicialmente identificados y otras pistas que permitieron esclarecer lo sucedido en un incendio provocado en un céntrico y emblemático monumento, cuyas imágenes se viralizaron en las redes sociales.

El fuego provocó importantes daños en la cubierta, la cabina y el casco de la embarcación monumental, ubicada en la Plaza de los Pescadores e inaugurada hace 20 años como homenaje a un gremio que desempeñó un papel relevante en la historia de Melilla durante el siglo pasado y que fue rehabilitada el año pasado con una inversión de 150.000 euros.

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Los detenidos han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, según ha informado la Policía Nacional, que este pasado fin de semana ha detenido a otros dos jóvenes, uno menor, tras ser sorprendidos prendiendo fuego a un contenedor de basura que afectó a otros dos adyacentes en el barrio de Cabrerizas.

Los hechos ocurrieron a las 04:35 horas de la madrugada del sábado en la calle General Castaños y los dos detenidos han pasado a disposición judicial y de la Fiscalía de Menores por un delito de daños por incendio. EFE

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