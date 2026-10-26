Detenido por encadenar a su novia en un piso de Las Tres Mil Viviendas de Sevilla

Sevilla, 26 oct (EFE).- Un hombre ha sido detenido acusado de encerrar y encadenar a su pareja sentimental en un inmueble del barrio de Las Tres Mil Viviendas de Sevilla, según han informado a EFE fuentes de la Policía Nacional.
Por este caso, que ha adelantado este lunes Diario de Sevilla, fueron además arrestadas otras tres personas como posibles encubridoras o colaboradores.
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La Policía Nacional, que no ha ofrecido detalles sobre lo ocurrido, ha señalado que, de estos cuatro detenidos, uno de ellos ha ingresado en prisión mientras que los otros tres han quedado en libertad.
Según el medio que ha adelantado este caso, la víctima es una joven de 18 años que tuvo que aprovechar un descuido de su novio para pedir auxilio por una ventana, momento en que los vecinos alertaron a la Policía.
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La víctima llegó al parecer a estar bajo llave en una habitación, incluso atada con una cadena y presentaba signos de desnutrición. EFE
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