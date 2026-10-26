Destinados 3.250 agentes para el dispositivo de seguridad de la Cumbre Iberoamericana

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Madrid, 26 oct (EFE).- Un total de 3.250 agentes -1.800 de la Policía Nacional, 800 de la Municipal y 650 de la Guardia Civil- formarán parte del dispositivo de seguridad de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid los próximos días 4 y 5 de noviembre.

El dispositivo ha terminado de coordinarse este lunes en una reunión celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, informa este organismo.

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La Policía Nacional aportará 1.800 agentes para diferentes funciones correspondiendo el grueso del despliegue a la Unidad de Intervención Policial, que velará por la seguridad en los alrededores de las ubicaciones en las que está previsto celebrar eventos, a la que se unirá en labores de seguridad ciudadana personal y vehículos de la de Protección y Reacción junto a otras como Información y medios aéreos.

En la protección del espacio aéreo colaborará también el Ministerio de Defensa, que pondrá a disposición de la cumbre capacidades contra drones y de ciberdefensa.

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Por su parte, la Guardia Civil destinará 650 agentes que centrarán su labor en la llegada de la autoridades al aeropuerto Madrid-Barajas y a la base aérea de Torrejón de Ardoz y en sus desplazamientos a través de la Agrupación Provincial de Tráfico, para lo cual contará con el apoyo de la Policía Municipal de Madrid, que aporta 800 efectivos.

La reunión ha sido presidida por la subdelegada del Gobierno, Pilar Trinidad Núñez, y han participado representantes de Unidad de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno, Casa del Rey, Presidencia del Gobierno, ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa.

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Además oficina de la organización de la cumbre, Secretaría de Estado de Seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, Patrimonio Nacional, Teatro Real, AENA, ENAIRE, SUMMA 112 y Consorcio Regional de Transportes.

Por el Ayuntamiento de Madrid han estado representados Coordinación General de Seguridad y Emergencias y la Subdirección General de Movilidad.

Pilar Trinidad ha agradecido la labor de coordinación llevada a cabo por todos los implicados y les ha animado a seguir con el trabajo para esta cita.

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Bajo el lema 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo' la cumbre reunirá a los líderes de la gran mayoría de los países que integran la comunidad iberoamericana, que presidirá el rey como jefe del Estado español.

También ha confirmado su presencia el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. EFE