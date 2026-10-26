Decretan internamiento en régimen cerrado para 3 menores por los disturbios en Barcelona

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Barcelona, 26 oct (EFE).- Los jueces han decretado internamiento en régimen cerrado para tres de los menores de edad detenidos por los disturbios y saqueos ocurridos el pasado sábado en Barcelona, mientras que la mayoría de los mayores de edad que fueron también arrestados han quedado en libertad tras pasar este lunes a disposición judicial.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), hoy han pasado a disposición judicial un total de 51 detenidos mayores de edad en las tres plazas de guardia del tribunal de instancia de Barcelona, y hasta ahora se ha resuelto la situación de 30 de ellos, que han quedado en libertad provisional con la medida cautelar de personación periódica en el juzgado.

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El TSJC señala que queda pendiente de resolver la situación personal del resto de los 21 detenidos y que las causas están abiertas por los delitos, entre otros, de desórdenes públicos, daños, robo con fuerza y atentado agentes de la autoridad.

En cuanto a la situación de los detenidos menores de edad, las fuentes señalan que no disponen de cifras absolutas porque la decisión sobre la situación de estos se irá resolviendo de forma progresiva según la exigencia del procedimiento que establece la Ley del menor, pero informa de que hasta ahora ha acordado internamiento en régimen cerrado para tres de ellos.

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Recuerda en este sentido que el cuerpo policial tiene que comunicar a la fiscalía, en el plazo máximo de 24 horas posterior de la detención, que hay un menor detenido.

La fiscalía tiene la obligación, si así lo considera, de poner a disposición del juez, como juez de garantías y no como juez instructor, al menor en el plazo máximo de 48 horas posteriores a su detención.

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Durante este plazo, además de las diligencias de la fiscalía, el equipo técnico, integrado por psicólogos y trabajadores sociales, elabora un informe después de entrevistarse con el menor y su familia, que entregará al juez, que resolverá la medida más adecuada de acuerdo con toda la información facilitada tanto por la fiscalía como por el equipo técnico.

Recuerda asimismo que un menor no puede estar más de 48 horas sin que se haya tomado ninguna medida sobre él y que por ello se han resuelto, entre ayer y hoy, los casos más graves puestos a disposición de los jueces por parte de la fiscalía, sobre los que se ha acordado internamiento en régimen cerrado por atentado a agentes de la autoridad para tres de ellos.

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De los menores que pasaron a disposición judicial este domingo, la magistrada de la plaza 1 de la sección de menores del Tribunal de Instancia de Barcelona, en funciones de guardia, acordó para dos de ellos internamiento en régimen cerrado por atentado a agentes de la autoridad y para el resto diferentes medidas cautelares comprendidas entre la prohibición de asistir a manifestaciones y reuniones, y la libertad vigilada.

En cuanto a los que han pasado a disposición judicial este lunes, el magistrado de la plaza 2 de la sección de menores del Tribunal de Instancia de Barcelona, en funciones de guardia, ha acordado un internamiento en régimen cerrado y una libertad vigilada, señala el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

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Los Mossos d'Esquadra pedirán autorización judicial para rastrear la red a fin de identificar a los autores de la convocatoria de la protesta en Barcelona del pasado sábado, que derivó en disturbios, saqueos y con 130 detenidos. EFE