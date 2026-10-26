Cuerpo condena los disturbios en Barcelona y asegura que se depurarán responsabilidades

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Oliva (Valencia), 26 oct (EFE).- El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha expresado su "condena inmediata y absoluta" a "cualquier tipo de violencia y de disturbios que enturbien la convivencia", en alusión a los cometidos en Barcelona, y ha asegurado que se depurarán las responsabilidades porque "hay que condenar y perseguir estos actos".

"Si son menores, habrá también una responsabilidad específica por parte de sus progenitores, como no puede ser de otra manera", ha señalado Cuerpo a los medios de comunicación tras su visita este lunes a la playa valenciana de Oliva, una de las localidades más afectadas por la reciente dana Adam.

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El ministro ha afirmado que la sociedad española "no puede permitirse" las consecuencias de "este tipo de situaciones" y ha indicado que condena "cualquier tipo de violencia que enturbie la convivencia y el normal desarrollo de la vida en una ciudad como Barcelona".

Asimismo, ha manifestado que se llevarán a cabo "todas las actuaciones necesarias para depurar las responsabilidades" y ha señalado que no tiene información con respecto al origen de estos disturbios.

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"Lo que nos compete a todas las autoridades, desde el Ayuntamiento, la Generalitat y el Estado, en lo que se refiere a la actuación administrativa y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, es solucionarlo y promover que no se vuelva a producir", ha añadido Cuerpo.

En esta línea, ha instado a hacer "entre todos" un "esfuerzo de coordinación" y "una llamada para que no existan este tipo de actos violentos". EFE

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(foto) (vídeo)