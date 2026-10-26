Cuatro encuestas pronostican mayoría absoluta del bloque PP-Vox pese a un repunte del PSOE

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Madrid, 26 oct (EFE).- Cuatro encuestas publicadas este lunes por otros tantos medios de comunicación pronostican que el PP será el partido más votado el 29N y lograría sumar mayoría absoluta con Vox, pese a recoger un repunte del PSOE respecto a anteriores sondeos.

Ese es el vaticinio en el que coinciden las consultas publicadas por 'El Mundo', 'elDiario.es', 'El Español' y 'Artículo 14' respecto a las cuatro principales fuerzas políticas.

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La encuesta del primero de esos diarios, de Sigma Dos, estima que el partido de Alberto Núñez Feijóo, con el 30,6 % de los votos (2,5 puntos menos que en los comicios de 2023), obtendría entre 125 y 131 diputados.

Por su parte, el PSOE lograría un 26,1 % de las papeletas (5,6 puntos menos que hace tres años) y entre 103 y 109 escaños, con lo que la brecha entre los dos principales partidos se reduce 1,7 puntos respecto al último sondeo publicado por este medio de comunicación.

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Vox, con el 19,9 % sumaría entre 66 y 69 diputados, y el Frente Amplio entre 10 y 12, con el 7,4 %.

La encuesta de Ateneo del Dato para 'elDiario.es' solo recoge porcentaje de intención de voto, y el PP se sitúa también en cabeza con el 31,1 %, seguido del PSOE con el 27,6 %, Vox con el 19,8 % y Frente Amplio con el 6,8 %.

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La de 'El Español', realizada por SocioMétrica, da también una ligera recuperación del PSOE respecto a la última que publicó hace una semana, llegando a los 108 diputados con un 27 % de intención de voto.

Pero el PP se mantiene primero, con 135 escaños y el 32 %, y sumaría mayoría absoluta con Vox, que, con el 18,6 %, lograría 63 representantes en el Congreso, mientras que Frente Amplio se haría con 7 escaños con el 4,9 de los sufragios.

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Un total de 121 escaños pronostica la encuesta de Winston para 'Artículo 14', seis más que el PSOE ya que éste tendría 115, por delante de los 69 de Vox y los 9 del Frente Amplio. EFE