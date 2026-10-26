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Consumo expedienta a una plataforma por mantener anuncios turísticos en Palestina ocupada

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Madrid, 26 oct (EFECOM).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de servicios turísticos por mantener anuncios de alojamientos ubicados en territorios palestinos ocupados por Israel, pese a haber recibido hasta tres requerimientos para retirarlos o bloquear su acceso desde España.

Según ha informado este lunes el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, la plataforma es la única de las siete multinacionales a las que se dirigió inicialmente en diciembre de 2025 que no ha atendido la petición de Consumo.

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Los anuncios identificados corresponden a alojamientos situados en localidades incluidas en más de 200 códigos postales de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, publicados en diciembre del año pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según la información facilitada por Consumo.

El Ministerio considera que estas prácticas podrían constituir una infracción de la normativa de protección de los consumidores, al tratarse de publicidad que la legislación califica como ilícita.

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El expediente se fundamenta en el artículo 4 del real decreto-ley aprobado por el Gobierno para adoptar medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y apoyar a la población palestina.

Este precepto establece que la publicidad de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en ellos tendrá la consideración de ilícita.

La infracción, en caso de concurrir agravantes, podría calificarse como grave y conllevar multas de hasta 100.000 euros o de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Consumo ha precisado que la apertura del expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación. EFE

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