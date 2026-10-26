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Cierra 'Primada', la muestra de los 800 años de la catedral de Toledo, con 56.000 visitas

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Toledo, 26 oct (EFE).- La exposición 'Primada', que se ha mostrado en la catedral de Toledo del 25 de mayo al 14 de octubre con motivo del 800 aniversario de su construcción, ha recibido 56.000 visitas y ha dejado un "legado extraordinario" gracias al catálogo que se ha hecho a raíz de la misma y a la restauración de más de cien obras que se ha llevado a cabo para la muestra.

El deán de la Catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez Gamero, ha realizado este lunes un balance de los 139 días que ha estado la exposición abierta al público, un tiempo en el que la muestra "ha ofrecido la oportunidad de acercarse de forma diferente al legado artístico" que la catedral "custodia desde hace siglos".

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La exposición ha mostrado 330 piezas de "primerísima calidad" artística, con obras de El Greco, Velázquez, Zurbarán o Goya, entre otros artistas, para la cual se han restaurado 116 obras para ser expuestas, que "podrán seguir siendo transmitidas a las generaciones futuras".

También ha valorado que la mitad de las piezas expuestas no habían formado parte de otra muestra con anterioridad, por lo que ha ensalzado que 'Primada' ha permitido "redescubrir un patrimonio profundamente vinculado a la vida de esta iglesia".

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Pero Sánchez Gamero ha añadido que la importancia de la exposición no se circunscribe a la organización en sí y a la restauración de las obras mostradas, sino que también reside en que la muestra "ha dejado un extraordinario legado científico", gracias a la elaboración del catálogo de la exposición con más de 1.500 páginas divididos en dos volúmenes.

El catálogo, con un precio de venta al público de 60 euros, incluye artículos de investigación y conocimiento fruto del trabajo de 104 profesores, investigadores y especialistas procedentes de universidades y centros de investigación de España y del extranjero.

Este catálogo, editado por la Fundación Impulsa y el Cabildo Catedralicio, será "referencia para investigadores y especialistas" y perdurará más allá de la exposición, ha valorado Sánchez Gamero.

Asimismo, también ha apuntado la posibilidad de que parte de las obras restauradas para esta muestra puedan ser exhibidas en la catedral, algunas con visitas programas, como por ejemplo los relicarios ya que son elementos artísticos pero también objetos de veneración.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha planteado la posibilidad de que la Junta de Comunidades, a través de la Fundación Impulsa, participe en el Año Jubilar de la Catedral, que arrancó este domingo, con la organización, en el entorno de la Semana Santa, de un "importante ciclo, sobre todo de eventos musicales" en las distintas seos de Castilla-La Mancha y que concluya en la de Toledo.

Por su parte, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha resaltado que este domingo ha comenzado el Año Jubilar, con la apertura de la Puerta Santa y ha propuesto que el jubileo ayude a detenerse a los feligreses en la devoción a la virgen María.

En este sentido, ha avanzado que el arzobispado propondrá al Vaticano que san Ildefonso sea reconocido como doctor de la Iglesia, por sus escritos sobre el significado, rito y compromiso del sacramento del bautismo. EFE

(foto)

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