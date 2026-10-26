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Catalá, sobre ser cabeza de lista del PP al Congreso: "Ante la duda, Valencia siempre será lo primero"

23/10/2026 La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, interviene durante un acto de precampaña del Partido Popular, en el Palau de les Arts Reina Sofía, a 23 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El PPCV tiene la intención con este acto de exhibir músculo en la Comunitat Valenciana antes del inicio de la campaña ante la próxima convocatoria electoral del 29 de noviembre y quiere poner en valor la importancia del PP valenciano a nivel nacional. POLITICA Jorge Gil - Europa Press
23/10/2026 La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, interviene durante un acto de precampaña del Partido Popular, en el Palau de les Arts Reina Sofía, a 23 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El PPCV tiene la intención con este acto de exhibir músculo en la Comunitat Valenciana antes del inicio de la campaña ante la próxima convocatoria electoral del 29 de noviembre y quiere poner en valor la importancia del PP valenciano a nivel nacional. POLITICA Jorge Gil - Europa Press
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La alcaldesa de Valencia y cabeza del lista del PP al Congreso por Valencia para las elecciones generales del 29 de noviembre, María José Catalá, ha justificado el "paso" adelante dado para encabezar la candidatura de su formación a la Cámara Baja en que en estos comicios "hay mucho en juego", aunque ha prometido, sobre sus diferentes responsabilidades: "Ante la duda, València siempre será lo primero".

Así lo ha manifestado la responsable municipal, en declaraciones a los medios, tras inaugurar la apertura institucional del 'IV Foro de Ciudades del Futuro Levante-EMV', en las que ha insistido en que el 29N es un momento "determinante para España" y también "decisivo". "Todos tenemos que remar en la misma dirección, que es conseguir que España recupere la normalidad", ha reivindicado.

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"Hay mucho en juego y lo vimos el sábado en Barcelona --con los disturbios en Plaça Catalunya--, la convivencia, la seguridad, la tranquilidad, están en juego las instituciones, está en juego la credibilidad de la clase política. Hay mucho en juego y eso es lo que realmente nos estamos jugando el 29 de noviembre", ha remarcado.

Ante esta situación, Catalá ha argumentado que no puede "mirar hacia otro lado" y debe asumir su responsabilidad: "Creo que València tiene que dar un paso al frente, como ciudad siempre ha dado un paso al frente por España, creo que yo tenía que dar este paso y creo que es el momento determinante porque, es verdad, está mucho en juego".

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Además, la alcaldesa de València ha defendido que el país "necesita cambiar al presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- y a todo un Gobierno", así como también "volver a hablar de economía, de vivienda, de movilidad, de proyectos, de infraestructuras" y, a la vez, "dejar de hablar de joyas, de dinero público utilizado en cuestiones que desde luego no debería nunca, de corrupción, de todas estas cuestiones que estamos hablando últimamente que no ayudan ni contribuyen a un clima de normalidad".

Preguntada sobre si podrá compatibilizar ambas responsabilidades --alcaldesa y diputada en el Congreso--, Catalá ha señalado que "lo primero" es "cambiar el Gobierno de España" y su misión es "contribuir al máximo posible" para que eso ocurra el 29N. "A partir de ahí, la prioridad siempre va a ser València", ha reivindicado.

"NO ES LA PRIMERA VEZ" QUE COMPAGINA VARIAS RESPONSABILIDADES

En este punto, ha hecho hincapié en que "no es la primera vez" que compagina varias responsabilidades y ha recordado que fue alcaldesa de Torrent (Valencia) y entonces ya estuvo "de número 2 en la lista del Congreso ya en una ocasión". "Algo de experiencia tengo y demostré en su día mis prioridades y las volveré a demostrar en el momento que sea necesario", ha defendido.

Cuestionada sobre si su idea es renunciar al acta de diputada en Les Corts y quedarse con la del Congreso, Catalá ha replicado: "La idea es ganar las elecciones". Y sobre si, en caso de que Alberto Núñez Feijóo se convirtiera en presidente del Gobierno y le pidiera ser ministra, ha garantizado: "València siempre será lo primero".

"MUY CONTENTA" DE HACER "TICKET ELECTORAL" CON CAMARERO

Por otro lado, sobre el hecho de que la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, encabece finalmente la lista del PP al Senado por Valencia --llegó a estar en las quinielas para el puesto que ha acabado asumiendo Catalá--, la alcaldesa se ha mostrado "muy contenta" de hacer "ticket electoral" con la responsable autonómica. "Es una gran amiga, una política de raza y creo que no puedo estar mejor acompañada, me siento en un gran equipo", ha apuntado.

También ha resaltado que forma parte de la lista al Congreso el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, con quien ha asegurado que mantiene una relación "extraordinaria". "Creo que no puedo ir mejor acompañada", ha valorado, y se ha mostrado "muy satisfecha de que la voz de los ciudadanos de todos los municipios esté representada".

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