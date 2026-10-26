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Canarias espera una respuesta de Sánchez hoy o mañana a su petición de medidas urgentes ante el repunte migratorio

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, espera una respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre hoy y mañana a su petición por carta de medidas urgentes ante el repunte migratorio que se ha producido en las islas. Además, ha advertido que la situación en El Hierro "es dramática" y las condiciones en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) "muy poco deseables".

Clavijo ha realizado estas declaraciones este lunes por la mañana antes de participar en , en la presentación en la Torre Bat de Bilbao de Future Government Center, iniciativa de la multinacional japonesa NTT DATA "concebida como espacio de referencia para el análisis, la innovación y la colaboración en torno al futuro de la gestión pública", que clausura el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

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El presidente canario ha explicado que, ante los reiterados intentos de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, convocase a la Junta de Seguridad en Canarias para poder analizar la situación de un repunte, que su Gobierno ya había "advertido hace meses que iba a ocurrir con la aplicación del nuevo Pacto Migratorio de Asilo de la Unión Europea que entró en vigor el 12 de junio, unido a que siempre al final de año" en las islas tienen "lo que se llama el mar en calma y las condiciones de navegación son mucho más favorables".

Según ha asegurado, Marlaska "no ha querido convocar ni reunir a la Junta de Seguridad" y, ante la situación que se ha producido en octubre, porque se está "por encima de un 180% de las llegadas del año pasado, incluso superando un número y en cantidad al año 2024, que fue el año de más migración que llegó" a las costas de Canarias, le ha pedido al presidente Pedro Sánchez por carta, "cinco asuntos que son bastante razonables".

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En primer lugar, ha exigido la convocatoria de la Junta de Seguridad "para ver la información que se tiene". "Nos enteramos por los medios de comunicación de que el Centro Nacional de Inteligencia ya había advertido del repunte migratorio en Canarias", ha precisado.

EL HIERRO

En segundo lugar, ha apelado a que "se establezcan medios y una coordinación con la Comunidad Autónoma de Canarias para poder atender a los migrantes". "La situación en El Hierro es dramática. Ya en estos momentos, las condiciones en el CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) son muy poco deseables", ha manifestado.

También ha solicitado que se integre a Canarias dentro del operativo Frontex, que haya "un gran despliegue diplomático por los países" de los que proceden, y por último, una reunión semanal entre Gobiernos de España y de Canarias para poder coordinándose. "Yo espero que sea atendida la solicitud y que tengamos alguna comunicación del Gobierno de España, y a ver si conseguimos que en el día de hoy o mañana podamos tener respuesta", ha remarcado.

Fernando Clavijo interviene este lunes en Bilbao en un diálogo institucional sobre 'La transformación pública en la era de la IA: prioridades, avances y retos de los gobiernos autonómicos', que estará moderado por la directora ejecutiva del Future Government Center, Paloma Baena, junto al Lehendakari, Imanol Pradales, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

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