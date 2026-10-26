Beñat San José: "Respetamos mucho al Recreativo, espero un partido complicado"

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Madrid, 26 oct (EFE).- Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este lunes, en vísperas de medirse al Recreativo de Huelva en la primera ronda de la Copa del Rey, que "respetan mucho" al conjunto onubense y que, pese a la diferencia de categoría, espera "un partido complicado".

El Rayo, herido tras la goleada encajada frente al Elche en Liga, está obligado a cambiar la imagen rápidamente para tratar de acceder a la segunda ronda de la Copa del Rey, una competición nueva que afrontan "con muchísima ilusión".

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"Es una competición que nos atrae muchísimo y que nos encanta. Queremos tener el mejor de los recorridos y eso empieza por tener un buen partido en Huelva”, dijo Beñat, en conferencia de prensa.

El partido también puede suponer un bálsamo para el equipo madrileño, que necesita volver a ganar para recuperar sensaciones y reforzar la moral.

"Queremos relacionarnos ya con la victoria cuanto antes y, aunque sea de inferior categoría, respetamos muchísimo al rival. Es un club que tiene equipo para estar en una categoría superior y por eso va a ser un partido complicado", confesó el técnico vasco, que reconoció que el vestuario ha hecho autocrítica tras la derrota con el Elche.

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"Nos hirió mucho el orgullo lo de Elche. Los primeros veinticinco minutos fuimos muy superiores pero los dos penaltis seguidos nos hicieron daño y nos desordenamos. Ante el Elche fue el peor partido de la temporada”, manifestó.

Para este partido, Beñat cuenta con todos sus jugadores disponibles a excepción del lateral derecho rumano Andrei Ratiu, que sigue con problemas musculares.

"Camello hoy ha entrenado y está bien y Jorge de Frutos también está bien. Randy Nteka puede ser de la partida y, aunque ya está recuperado, tenemos que tener también precaución con él. La única baja sería Andrei, que está en una muy óptima evolución”, aseguró. EFE

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