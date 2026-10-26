Espana agencias

Almeida reconoce el error en el informe de Valdebebas, fallo que no "frustra" la operación

Guardar

Madrid, 26 oct (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha reconocido este lunes que el error de cálculo detectado en el informe económico sobre la recalificación de los terrenos del Real Madrid en Valdebebas "es un error material" que no tiene consecuencias prácticas y no "frustra" la operación

Almeida ha respondido así a los periodistas tras la información publicada por El País, sobre un error de cálculo detectado en el informe económico sobre la recalificación de los terrenos del Real Madrid en Valdebebas, un fallo que eleva de 1,46 a 98,6 millones de euros el beneficio anual previsto para las arcas municipales por la operación.

PUBLICIDAD

Para el primer edil madrileño se trata de un error sin consecuencias por una razón.

"Porque -ha apuntado- esos 98 millones no se iban a cobrar, nosotros siempre cobramos en función de lo que es el porcentaje y de lo que es el tipo de impositivo. El error no es sobre el tipo de impositivo, sino sobre el coeficiente que se ha calculado. Por tanto, no hay ninguna pérdida económica real para el Ayuntamiento de Madrid".

PUBLICIDAD

Eso sí, ha admitido el error en "un punto" y que el consistorio, por lo tanto, seguirá los trámites pertinentes: "Pero esto no frustra la operación, que es buena para la ciudad.

"Hay algunos que se van a agarrar como un clavo ardiendo, pero hay un error indiscutible. El error no tiene ninguna repercusión material sobre las cuentas del Ayuntamiento porque íbamos a cobrar lo que hay que cobrar, no lo que ponía en ese informe y por tanto, desde ese punto de vista haremos la rectificación y cumplimos los trámites adecuados", ha subrayado.

Según la información publicada, el error figura en el estudio económico encargado por el Ayuntamiento a la consultora Savills para evaluar la viabilidad de la operación urbanística.

El informe calcula los ingresos municipales que generaría el proyecto, pero aplica incorrectamente el porcentaje del impuesto sobre actividades económicas (IAE) previsto para los futuros alquileres.

La equivocación hace que la recaudación anual estimada por ese tributo pase de unos 980.000 euros a cerca de 98 millones. Al corregir el cálculo, el beneficio anual previsto para el Ayuntamiento, una vez descontados los gastos, se reduce de casi 100 millones a 1,46 millones de euros.

La recalificación, aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno municipal este verano, afecta a los terrenos de la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas, de unos 1,2 millones de metros cuadrados, donde el club prevé desarrollar un complejo con oficinas, hoteles, un hospital privado, residencias de estudiantes, centros educativos y comercios. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ibai Llanos y Biyín lloran la muerte del streamer Komanche y reivindican la lucha contra el acoso en redes : “Ojalá encuentres la paz que tanto anhelabas”

Los streamers del mundo hispanohablante muestran su apoyo a la familia y amigos de uno de los rostros más conocidos de internet

Ibai Llanos y Biyín lloran la muerte del streamer Komanche y reivindican la lucha contra el acoso en redes : “Ojalá encuentres la paz que tanto anhelabas”

Arabia Saudí sube el salario mínimo a unos 1.190 euros y da ayudas de casi 120 al mes para pagar la luz y el agua

El país petrolero eleva el sueldo exigido para que las empresas privadas computen trabajadores nacionales en sus cuotas, que alcanzará los 1.430 euros en 2028

Arabia Saudí sube el salario mínimo a unos 1.190 euros y da ayudas de casi 120 al mes para pagar la luz y el agua

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Cirugías genitales no consentidas, terapias hormonales y falta de datos: el sistema sanitario “es la principal fuente de violencia” contra las personas intersexuales

La Federación Estatal LGTBI+ denuncia que la medicina ha tratado tradicionalmente la diversidad corporal intersexual como una anomalía que debe corregirse, en vez de reconocerla como una variación natural del cuerpo

Cirugías genitales no consentidas, terapias hormonales y falta de datos: el sistema sanitario “es la principal fuente de violencia” contra las personas intersexuales

Una princesa italiana abre las puertas de su palacio familiar para recibir huéspedes en pleno centro de Roma

Giacinta Ruspoli ha transformado parte de su espectacular residencia histórica en un exclusivo alojamiento donde los visitantes pueden vivir como miembros de la aristocracia

Una princesa italiana abre las puertas de su palacio familiar para recibir huéspedes en pleno centro de Roma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Condenan al Servicio Vasco de Salud a indemnizar con 82.063 euros a un conductor de autobús al que operaron del dedo equivocado y agravaron las molestias en la mano

El discurso de la ley y el orden entra de lleno en la campaña electoral: PP y Vox salen en tromba contra el Gobierno y los inmigrantes tras los disturbios en Barcelona

Cargos ministeriales, alcaldes, consejeros de la Junta... Estos son los políticos invitados por la multinacional Acciona para ir al palco VIP de la carrera de caballos más famosa

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

ECONOMÍA

Arabia Saudí sube el salario mínimo a unos 1.190 euros y da ayudas de casi 120 al mes para pagar la luz y el agua

Arabia Saudí sube el salario mínimo a unos 1.190 euros y da ayudas de casi 120 al mes para pagar la luz y el agua

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de octubre

Correos vuelve al radar de una posible privatización: qué podría hacer Núñez Feijóo con la empresa pública si gobierna

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

DEPORTES

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

¿Harry Kane o Lamine Yamal? La experiencia y la frescura lucharán por el Balón de Oro 2026

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

El viejo Mourinho está de vuelta: el portugués anula a los azulgranas y vuelve a acabar de rodillas en el césped celebrando la victoria

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid al FC Barcelona: los blanco recortan distancias y se quedan a tres puntos del liderato