Almeida reconoce el error en el informe de Valdebebas, fallo que no "frustra" la operación

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Madrid, 26 oct (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha reconocido este lunes que el error de cálculo detectado en el informe económico sobre la recalificación de los terrenos del Real Madrid en Valdebebas "es un error material" que no tiene consecuencias prácticas y no "frustra" la operación

Almeida ha respondido así a los periodistas tras la información publicada por El País, sobre un error de cálculo detectado en el informe económico sobre la recalificación de los terrenos del Real Madrid en Valdebebas, un fallo que eleva de 1,46 a 98,6 millones de euros el beneficio anual previsto para las arcas municipales por la operación.

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Para el primer edil madrileño se trata de un error sin consecuencias por una razón.

"Porque -ha apuntado- esos 98 millones no se iban a cobrar, nosotros siempre cobramos en función de lo que es el porcentaje y de lo que es el tipo de impositivo. El error no es sobre el tipo de impositivo, sino sobre el coeficiente que se ha calculado. Por tanto, no hay ninguna pérdida económica real para el Ayuntamiento de Madrid".

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Eso sí, ha admitido el error en "un punto" y que el consistorio, por lo tanto, seguirá los trámites pertinentes: "Pero esto no frustra la operación, que es buena para la ciudad.

"Hay algunos que se van a agarrar como un clavo ardiendo, pero hay un error indiscutible. El error no tiene ninguna repercusión material sobre las cuentas del Ayuntamiento porque íbamos a cobrar lo que hay que cobrar, no lo que ponía en ese informe y por tanto, desde ese punto de vista haremos la rectificación y cumplimos los trámites adecuados", ha subrayado.

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Según la información publicada, el error figura en el estudio económico encargado por el Ayuntamiento a la consultora Savills para evaluar la viabilidad de la operación urbanística.

El informe calcula los ingresos municipales que generaría el proyecto, pero aplica incorrectamente el porcentaje del impuesto sobre actividades económicas (IAE) previsto para los futuros alquileres.

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La equivocación hace que la recaudación anual estimada por ese tributo pase de unos 980.000 euros a cerca de 98 millones. Al corregir el cálculo, el beneficio anual previsto para el Ayuntamiento, una vez descontados los gastos, se reduce de casi 100 millones a 1,46 millones de euros.

La recalificación, aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno municipal este verano, afecta a los terrenos de la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas, de unos 1,2 millones de metros cuadrados, donde el club prevé desarrollar un complejo con oficinas, hoteles, un hospital privado, residencias de estudiantes, centros educativos y comercios. EFE

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