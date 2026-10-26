Albiol ve en los disturbios un "asalto militar" y culpa al "populismo de baja intensidad"

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Barcelona, 26 oct (EFE).- El alcalde de Badalona y candidato del PP al 29N, Xavier García Albiol, ha calificado este lunes de "asalto militar" los disturbios registrados el sábado en Barcelona y los ha vinculado al "populismo de baja intensidad" que, a su juicio, desprenden el Govern catalán y el Ayuntamiento.

En declaraciones a los periodistas desde la plaza Catalunya, epicentro de los disturbios del sábado que se saldaron con 128 detenidos, 72 de ellos menores, y 23 comercios saqueados y vandalizados, Albiol ha dicho también que estos disturbios evidencian que en Cataluña existe "un problema muy serio de integración".

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"Una parte importante de estos detenidos son personas que o vienen del Magreb o son de segunda generación de personas que vinieron del Magreb", ha asegurado.

El candidato popular ha relacionado este episodio en Barcelona con "lo que ha ocurrido en Francia" y ha defendido que existe "un problema muy serio de adaptación a la sociedad de una parte de este tipo de inmigración".

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Lo anterior, ha añadido, "es fruto del poco nivel de exigencia que hemos tenido cuando han llegado esas personas a nuestro país y han sido incapaces de aceptar las normas de convivencia que tenemos en España".

Albiol, asimismo, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, actúa con "desprecio" hacia los comerciantes, los vecinos de Barcelona y los Mossos d'Esquadra por no haber hecho aún ninguna referencia pública a estos hechos.

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"¿Cómo va a ser el defensor de la paz en el mundo si es incapaz de poder garantizar que en la segunda ciudad más importante de España se produzcan incidentes de la gravedad que vivimos aquí el pasado sábado?", se ha preguntado. EFE