Albiol señala que las conversaciones entre PP y Vox para el Senado "van por buen camino"

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Barcelona, 26 oct (EFE).- El alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP al 29N, Xavier García Albiol, ha afirmado este lunes que las negociaciones entre PP y Vox sobre las listas al Senado "van por buen camino" y se ha mostrado "convencido de que llegarán a buen puerto".

En declaraciones a los periodistas desde la plaza Catalunya de Barcelona, Albiol ha dicho que cree que una alianza entre estos dos partidos en el Senado "es lo que toca".

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Ha defendido que intentar asegurar una mayoría de derechas en la Cámara Alta es "un acto de responsabilidad" porque así se podrán acometer reformas como "la sustitución y modificación del Tribunal Constitucional" para "devolverle el prestigio".

"Yo creo que es un tema de interés general, de urgencia democrática", ha agregado.

Con la información que tiene de la noche de ayer, Albiol se ha mostrado optimista con que PP y Vox cierren este pacto. EFE