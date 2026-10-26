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Abascal defiende su "gesto patriótico" del pacto con el PP que resume en "todo por España"

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Talavera de la Reina (Toledo), 26 oct (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este lunes el "gesto patriótico" de su partido al pactar con el PP las listas del Senado para las elecciones del 29 de noviembre, que ha justificado "en tres palabras: todo por España".

"Si hoy hay una prioridad nacional por encima de cualquier programa de partido es echar a la organización criminal del Gobierno y, por eso, nosotros hemos tenido que hacer un gesto patriótico", ha explicado Abascal en el acto de presentación de los cabeza de lista celebrado en el auditorio de la Feria de Talavera de la Reina (Toledo) con la asistencia de 1.200 simpatizante.

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Otros 1.500, según el partido, no han podido entrar al superar el aforo, lo que demuestra, en opinión del líder de la formación, que la movilización en torno a Vox no es "impostada".

Ha asegurado que están contentos en el partido porque atisban el cambio en España, pero ha reiterado que "no está hecho" y ha pedido a candidatos y simpatizantes que no se confíen, porque "las encuestas son encuestas" y lo que tienen enfrente no es un gobierno, sino "una organización criminal dispuesta a cualquier trampa, cualquier mentira e, incluso, cualquier intento de intimidación".

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Y recurriendo al refranero ha subrayado: "no echemos las campanas al vuelo, no pongamos el carro antes de los bueyes y no vendamos la piel del oso antes de cazarlo".

También les ha señalado "lo que no hay que hacer": no caer en la provocación, no hacer el ridículo con "bailecitos y besos" y, por consiguiente, "no insultar" a los ciudadanos y no entrar en el "guerracivilismo".

No hacer discursos "marcianos" como los que, en su opinión, hacen el dirigente de ERC Gabriel Rufián sobre la guerra civil o el de Frente Amplio Pablo Bustinduy sobre la vivienda. Esas son otras cosas en las que no deben caer, como tampoco en imágenes como las de Sánchez ante el Guernica.

En ese momento, ha instado a los asistentes a ver los últimos 15 segundos del vídeo de Sánchez. "Mirad esa cara. Pedro, no estás bien", ha afirmado, tras lo que se ha preguntado "¿qué coño nos están contando de una Guerra Civil de hace casi un siglo, enfrentando a los españoles?".

"¡Qué mierda nos están hablando de la Guerra Civil, hay que ser mala gente y también, estratégicamente, bastante capullo para decirle a un pueblo que está sufriendo que el problema es la Guerra Civil!", ha exclamado Abascal.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha sido el encargado de leer los nombres de los candidatos y ha asegurado el compromiso todos ellos para "estar como un solo hombre detrás del mejor".

Les ha dado las gracias por su "paso al frente" ante las elecciones más importantes de los últimos tiempos para acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Vox es la garantía para sacar a Sánchez de la Moncloa" como, según ha dicho, ha demostrado este lunes con el pacto alcanzado con el PP para concurrir juntos al Senado. EFE

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(Foto) (Vídeo) (Audio)

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