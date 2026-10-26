16 'primeras', 56 eliminatorias, en la primera ronda de la Copa del Rey

Madrid, 26 oct (EFE).- La Copa del Rey irrumpe en el calendario competitivo de la temporada con la primera ronda, formada por 56 eliminatorias que componen 112 equipos de diferentes categorías, entre ellos dieciséis de Primera División, que se completará a lo largo de este martes, miércoles y jueves.
Representantes de todas las divisiones nacionales y territoriales pujan por progresar en el torneo en una eliminatoria que se disputará a partido único. Los clubes de Primera y segunda lo harán como visitantes.
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Concretamente, 98 equipos proceden de las cinco divisiones nacionales, cuatro de la Copa Federación y los diez restantes de la ronda preliminar. Solo están exentos los cuatro clubes que van a disputar la Supercopa de España: el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético Madrid y la Real Sociedad, vigente campeón de la Copa del Rey.
El resto de entidades de Primera División, dieciséis, ya forman parte del torneo. Sestao River - Espanyol, Pinatar - Elche, Manacor - Villarreal, Recreativo Huelva - Rayo Vallecano, Sporting Alcázar - Málaga, Anaitasuna - Deportvio Alavés, Tarancón - Levante, Navalcarnero - Betis, Salamanca CF - Celta, CFUE Tavernes de la Valldigna - Valencia, Lebrijana - Getafe, At. Calatayud - Osasuna, AE Prat - Athletic, Sporting Hortaleza - Sevilla, Ribadesella - Racing y Auriense - Deportivo son los duelos que jugarán los conjuntos de la máxima categoría del fútbol español.
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Los 56 equipos que superen esta primera ronda volverán a ser establecidos, por criterios de proximidad geográfica, para el sorteo de la segunda eliminatoria que se jugará a lo largo de los primeros tres días de noviembre. En ella no estarán, todavía, los cuatro clubes que juegan la Supercopa que serán incluidos en el sorteo de los dieciseisavos de final, en la tercera ronda.
CD Cuarte (3aRFEF) - Girona (2a)
Sestao River (2a RFEF) - Espanyol (1a)
Calamocha (2a RFEF) - Europa (2a RFEF)
Pinatar (Preferente) - Elche (1a)
Manresa (2a RFEF) - Sant Andreu (1a RFEF)
Castellonense (2a RFEF) - Almería (2a)
Atlético Paso (2a RFEF) - Córdoba (2a)
RSDA Alcalá (2a RFEF) - Las Palmas (2a)
Atlético Tordesillas (2a RFEF) - Mirandés (1a RFEF)
Gimnástica Segoviana (1a RFEF) - Cultural Leonesa (1a RFEF)
UD Llanera (2a RFEF) - Ponferradina (1a RFEF)
Ciudad de Lucena (2a RFEF) - Rayo Majadahonda (1a RFEF)
Don Benito (3a RFEF) - CD Extremadura (1a RFEF)
Manacor (3a RFEF) - Villarreal (1a)
Recreativo Huelva (2a RFEF) - Rayo Vallecano (1a)
Tudelano (2a RFEF) - Zaragoza (1a RFEF)
Sporting de Alcázar (Preferente) - Málaga (1a)
Arosa (2a RFEF) - Pontevedra (1a RFEF)
Utebo (2A RFEF) - Sabadell (2a)
Pamplona (3a RFEF) - Eibar (2a)
Poblense (2a RFEF) - Ceuta (2a)
Coruxo (2a RFEF) - Zamora (1a RFEF)
Club Portugalete (2a RFEF) - Real Unión (1a RFEF)
Anaitasuna (Regional) - Alavés (1a)
Tarancón (3a RFEF) - Levante (1a)
Peña Sport (3a RFEF) - Huesca (1a RFEF)
Amorebieta (2a RFEF) - Logroñés (1a RFEF)
Mijas Las Lagunas (2a RFEF) - Jaén (1a RFEF)
Alcoyano (2a RFEF) - Mallorca (2a)
Trival Valderas Alcorcón (3a RFEF) - Leganés (2a)
Covadonga (3a RFEF) - Valladolid (2a)
Numancia (2a RFEF) - Oviedo (2a)
Badajoz (2a RFEF) - Tenerife (2a)
Puertollano (2a RFEF) - Albacete (2a)
Cieza (2a RFEF) - Granada (2a)
Reus Reddis (2a RFEF) - Barakaldo (1a RFEF)
Minera (2a RFEF) - Cartagena (1a RFEF)
Gimnásitca Torrelavega (2a RFEF) - Ourense (2a)
Navalcarnero (2a RFEF) - Betis (1a)
Salamanca (2a RFEF) - Celta (1a)
Xerez (2a RFEF) - Cádiz (2a)
Tavernes de la Valldigna (regional) - Valencia (1a)
Lebrijana (regional) - Getafe (1a)
At. Calatayud (regional) - Osasuna (1a)
At. Baleares (2a RFEF) - Eldense (2a)
San Sebastián de los Reyes (2a RFEF) - Coria (1a RFEF)
Guijuelo (3a RFEF) - Sporting Gijón (2a)
Conquense (2a RFEF) - Burgos (2a)
Varea (3a RFEF) - Andorra (2a)
Antequera (1a RFEF) - Aguilas (1a RFEF)
Real Ávila (2a RFEF) - Unionistas Salamanca (1a RFEF)
AE Prat (regional) - Athletic (1a)
Sporting Hortaleza (regional) - Sevilla (1a)
Ribadesella (regional) - Racing (1a)
Auriense (regional) - Deportivo (1a).
.- Los ganadores se clasificarán para la segunda eliminatoria. EFE
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