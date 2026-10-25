Semana de cierre de candidaturas con la precampaña subiendo en decibelios

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Madrid, 25 oct (EFE).- El cierre del plazo, el lunes a medianoche, para presentar las candidaturas a las elecciones generales, marca el comienzo de una nueva semana de precampaña electoral, que sigue subiendo en decibelios mientras sus líderes enlazan ya mítines por toda España.

La concreción de pactos como el del PSOE con el Frente Amplio en el Senado o el de PP y Vox, también para la Cámara Alta, definirá la estrategia de las fuerzas que se darán cita en las urnas el 29 de noviembre.

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Al fin del plazo de las candidaturas se une además esta semana el que ha dado el Supremo a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que remitan -antes de las 15 horas del día 28- las identidades de las 163.020 personas afectadas por la aplicación de la Ley de Nietos, con apercibimiento de multa o deducción de testimonio.

Fuentes de Exteriores confirmaron el sábado que se han autorizado todas las solicitudes de refuerzo de personal solicitadas por los consulados y que ha puesto a su disposición todo el personal de las embajadas para cumplir con el requerimiento del Tribunal Supremo.

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Entre tanto, el Gobierno mantiene su actividad y el martes celebra la habitual reunión del Consejo de Ministros, donde se podrían aprobar nuevas medias, tal y como ha anunciado que hará el Ejecutivo.

El lunes los partidos celebrarán las habituales reuniones de dirección, donde terminarán de perfilar sus estrategias electorales.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervendrá en un mitin en Gijón y el líder de Vox, Santiago Abascal, presentará en Talavera (Toledo) las candidaturas de su partido a la elecciones.

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La Junta Electoral Central (JEC) celebra por su parte una nueva reunión mientras el calendario electoral sigue corriendo hacia el 29 de noviembre y se mantienen las dudas sobre el voto de los que lograron la nacionalidad española a través de la denominada Ley de Nietos.

El martes la agenda política estará marcada por la reunión del Consejo de Ministros, mientras el rey asistirá en Vitoria a la entrega de los Premios Nacionales de Investigación en Vitoria y visita el centro de desarrollo directivo y cooperativo de Mondragón.

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Felipe VI estará un día después en Valencia para asistir al ejercicio GRIFO 2026 del regimiento de Defensa NBQ Valencia. EFE

(Recursos de archivo en EFEservicios: 55021708412, 55021709304, 55021761802)