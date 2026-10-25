Protección Civil habilita un centro de acogida para los viajeros no heridos en Barcelona

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Barcelona, 25 oct (EFE).- Protección Civil, en colaboración con Cruz Roja, ha habilitado un centro de acogida en Sant Celoni (Barcelona) para acoger a los viajeros del autobús accidentado este domingo pero que no han quedado heridos en el siniestro.

El accidente ha tenido lugar poco después de las cuatro y media de la tarde en la carretera BV-5114, a su paso por Forgars de Montclús (Barcelona), cuando por causas que ahora se investigan un autobús de línea de la compañía Sagalés ha caído unos veinte metros por un terraplén.

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Fuentes de Protección Civil han explicado a EFE que en el centro se atenderá a las personas que viajaban en el autobús pero no necesitan ya asistencia médica, aunque se les ofrecerá apoyo psicológico con un equipo de profesionales del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

En el centro atenderán además a los pasajeros ilesos los voluntarios de Protección Civil de Santa Maria de Palautordera y Sant Pere de Vilamajor (Barcelona).

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En el autobús, según han explicado a EFE fuentes del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), viajaba más de medio centenar de personas, de las que han resultado con heridas una veintena, algunas de ellas atrapadas en su interior.

Varios pasajeros han podido salir por su propio pie del autobús y han ascendido por el terraplén hasta la carretera, que los Mossos han cerrado al tráfico para facilitar las labores de asistencia.

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En el lugar trabajan en estos momentos el SEM, con 15 ambulancias, y dos helicópteros compartidos con los Bombers, que han desplazado treinta dotaciones y especialistas en rescate de montaña.

La compañía Sagalés, por su parte, ha señalado que el autobús siniestrado cubría la línea 573, que cubre el trayecto entre la estación de Rodalies de Sant Celoni y el centro del parque natural del Montseny en Santa Fe.

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"Desde el primer momento -dice la compañía en un comunicado-, estamos colaborando con los servicios de emergencia y las autoridades competentes y nos ponemos a su disposición para facilitar toda la información necesaria para esclarecer las circunstancias del accidente".

La compañía destaca que, ahora, su "prioridad" es "la atención a las personas pasajeras y al conductor afectados". EFE

(Vídeo)