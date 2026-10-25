Espana agencias

Protección Civil habilita un centro de acogida para los viajeros no heridos en Barcelona

Guardar

Barcelona, 25 oct (EFE).- Protección Civil, en colaboración con Cruz Roja, ha habilitado un centro de acogida en Sant Celoni (Barcelona) para acoger a los viajeros del autobús accidentado este domingo pero que no han quedado heridos en el siniestro.

El accidente ha tenido lugar poco después de las cuatro y media de la tarde en la carretera BV-5114, a su paso por Forgars de Montclús (Barcelona), cuando por causas que ahora se investigan un autobús de línea de la compañía Sagalés ha caído unos veinte metros por un terraplén.

PUBLICIDAD

Fuentes de Protección Civil han explicado a EFE que en el centro se atenderá a las personas que viajaban en el autobús pero no necesitan ya asistencia médica, aunque se les ofrecerá apoyo psicológico con un equipo de profesionales del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

En el centro atenderán además a los pasajeros ilesos los voluntarios de Protección Civil de Santa Maria de Palautordera y Sant Pere de Vilamajor (Barcelona).

PUBLICIDAD

En el autobús, según han explicado a EFE fuentes del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), viajaba más de medio centenar de personas, de las que han resultado con heridas una veintena, algunas de ellas atrapadas en su interior.

Varios pasajeros han podido salir por su propio pie del autobús y han ascendido por el terraplén hasta la carretera, que los Mossos han cerrado al tráfico para facilitar las labores de asistencia.

En el lugar trabajan en estos momentos el SEM, con 15 ambulancias, y dos helicópteros compartidos con los Bombers, que han desplazado treinta dotaciones y especialistas en rescate de montaña.

La compañía Sagalés, por su parte, ha señalado que el autobús siniestrado cubría la línea 573, que cubre el trayecto entre la estación de Rodalies de Sant Celoni y el centro del parque natural del Montseny en Santa Fe.

"Desde el primer momento -dice la compañía en un comunicado-, estamos colaborando con los servicios de emergencia y las autoridades competentes y nos ponemos a su disposición para facilitar toda la información necesaria para esclarecer las circunstancias del accidente".

La compañía destaca que, ahora, su "prioridad" es "la atención a las personas pasajeras y al conductor afectados". EFE

(Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

Francisco Martín había respaldado en julio a la concejala Enma López, que finalmente perdió las primarias

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

La inflación sigue presionando a los consumidores, que no recuperan el poder adquisitivo perdido, y obliga a las empresas a adaptarse a unos precios cada vez más altos

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

Jordi Cruz, chef Michelin: “Un buen pimientos del piquillo es la base de un buen pimiento de cristal”

El cocinero comparte su técnica para conseguir unos pimientos tiernos y llenos de sabor

Jordi Cruz, chef Michelin: “Un buen pimientos del piquillo es la base de un buen pimiento de cristal”

Un autobús cae por un talud de 20 metros en Barcelona tras chocar con otro coche: hay al menos 83 heridos, cuatro de ellos graves

Los servicios de emergencia se han movilizado hasta el lugar del accidente y han organizado un operativo aéreo y terrestre para rescatar a los afectados

Un autobús cae por un talud de 20 metros en Barcelona tras chocar con otro coche: hay al menos 83 heridos, cuatro de ellos graves

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 25 octubre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 25 octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

Un autobús cae por un talud de 20 metros en Barcelona tras chocar con otro coche: hay al menos 83 heridos, cuatro de ellos graves

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

Detenido un hombre de 25 años acusado de agredir sexualmente a una joven de 22 en la acampada de la Puerta del Sol

Qué es Blocus, la red de perfiles anónimos de TikTok que movilizó a cientos de jóvenes antes de los disturbios de Barcelona

ECONOMÍA

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Joseph Stiglitz, economista estadounidense: “La globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”

Las tres cláusulas del contrato de arras que debes revisar antes de firmarlo: “La tercera es la que todo el mundo se salta y la que más dinero cuesta”

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2026: las fechas de pago de CaixaBank, ING, BBVA, Santander...

DEPORTES

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: previa y última hora del Clásico de LaLiga

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: previa y última hora del Clásico de LaLiga

Courtois no viaja con el equipo; la baja es definitiva: será Lunin el portero titular para el Clásico ante el FC Barcelona

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

Los Clásicos de José Mourinho: de la “manita” en su bienvenida al dedo en el ojo y el adiós invicto

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación