Lehendakari: debemos lograr nuevas capacidades políticas en positivo, sin confrontación

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Vitoria, 25 oct (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha sostenido que se debe defender el autogobierno y lograr "nuevas capacidades políticas" para construir el futuro "en positivo, sin ir contra nadie, ni hacer bandera de la confrontación".

El lehendakari ha publicado un artículo titulado 'La defensa del autogobierno y el autogobierno como defensa' en su cuenta de Linkedin con motivo de celebrarse este domingo el 47 aniversario de la aprobación en referéndum del Estatuto vasco.

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Para el lehendakari, el balance de estos 47 años lleva a una triple constatación. La primera, que el Estatuto ha sido un instrumento político de primera magnitud: "Nos ha permitido asentar el autogobierno, levantar un País en ruinas y vertebrar Euskadi en torno a un proyecto compartido de prosperidad y justicia social".

La segunda es que el Estatuto constituyó un ejercicio de ‘realpolitik’; "un acuerdo de mínimos, producto de la desigual relación de fuerzas y la presión de los sectores más conservadores del Estado".

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"A pesar de todo, el buen hacer negociador de los equipos vascos y el talante constructivo de Suárez permitió alumbrar un texto de altura, con contenidos de relevancia política: reconocimiento del autogobierno como derecho originario, no como resultado de una concesión; no renuncia a este derecho y a los que pudieran correspondernos en virtud de nuestra historia, y condición de pacto político bilateral".

La tercera constatación es "más amarga: este pacto aprobado por ley y referéndum fue, desde su nacimiento, desnaturalizado y erosionado a través de distintos mecanismos: ‘café para todos’, LOAPA, Leyes de Base, judicialización…".

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La realidad, advierte Pradales, es que 47 años después, sigue sin cumplirse íntegramente.

Para el lehendakari, "defender el autogobierno vasco es defender algo vital: la posibilidad de gobernar nuestra propia casa".

"Esto nos permite convertir la Casa Vasca en un refugio ante un mundo cada vez más incierto y acometer los nuevos retos de futuro: cambio climático, migración, disrupción tecnológica".

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También "protegernos ante un clima político cada vez más deteriorado en el Estado, y ante fuerzas políticas que cuestionan nuestro autogobierno. Porque no olvidemos que, en pocas semanas, se celebrarán unas elecciones en las que concurre, con importantes opciones de gobernar, un partido que niega nuestra identidad y aboga por la supresión de nuestras libertades", en referencia a Vox.

"Es nuestra obligación histórica cuidar lo que nos es propio, y lograr las nuevas capacidades políticas que necesitamos para seguir construyendo el futuro. En positivo, sin ir contra nadie, ni hacer bandera de la confrontación", ha subrayado.

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El autogobierno, ha concluido, "sigue siendo la mejor defensa de la Casa Vasca ante todo lo que pueda venir. No olvidemos que, somos porque decidimos, y, decidimos porque somos". EFE