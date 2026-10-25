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La imposibilidad de volar el helicóptero médico, causa de la cancelación del gran premio

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- La organización del Gran Premio de Australia de motociclismo ha decidido cancelar definitivamente la disputa de cualquiera de las categorías del campeonato del mundo de motociclismo debido a que las adversas condiciones atmosféricas impidieron el vuelo del helicóptero médico, que debía garantizar la seguridad de los pilotos en caso de accidente.

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En primera instancia, la organización del Gran Premio de Australia sufrió un retraso inicial de algo más de una hora, como consecuencia de la baja visibilidad, lo que impedía el vuelo del helicóptero médico, condición imprescindible para que pudiese dar comienzo la competición y siempre con la lluvia como compañera.

En principio, la jornada, que tal y como indicaban las condiciones atmosféricas se iba a desarrollar con una fina pero continua lluvia, que no dejó de caer en ningún momento, hizo que el retraso inicial fuese hasta las 11:00 hora local (02:00 hora española).

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Una vez transcurrido ese tiempo, la organización del Gran Premio de Australia decidió ampliar el aplazamiento de toda actividad en pista "debido a los problemas de visibilidad que afectan al helicóptero médico".

La nota añadida señalaba que "no habría actividad en pista antes de las 15:00, hora local" y que en cualquier caso "la primera actividad en pista sería, exclusivamente, la carrera de MotoGP", que debería disputarse a partir de las 16 horas, aunque se iba a publicar otra actualización a las 14:00, siempre en la hora local.

Pero cuando llegó el momento, las condiciones atmosféricas no mejoraron, en particular aquellas que afectaban al vuelo del helicóptero médico en caso accidente de algún piloto para su traslado hasta el hospital de referencia en Melbourne, en donde había un fuerte temporal.

Aunque se intentó hasta el último momento desarrollar, al menos, la carrera de MotoGP, la sensatez y la seguridad de los pilotos hizo que se tuviese que cancelar definitivamente todo el programa de competición en la última cita del campeonato del mundo en Phillip Island, al trasladarse en 2027 la cita australiana hasta el nuevo trazado de Adelaida.

En eso coincidieron absolutamente todos los pilotos y equipos, a los que se consultó antes de tomar ninguna decisión y todos ellos estuvieron de acuerdo en que la seguridad de todos los pilotos era el argumento principal a tener en cuenta a la hora de adoptar la medida de cancelar el gran premio.

Entonces, la organización del campeonato decidió, como despedida para todos los aficionados presentes en el trazado, que colgó el cartel de 'no hay entradas' que todos los pilotos saliesen a pista a saludar.

El ídolo local, Jack Miller, fue el encargado de encabezar a todos esos pilotos de MotoGP, que dieron un par de vueltas al trazado de Phillip Island para agradecer a los espectadores su presencia y "pedir perdón", por el hecho de que no se pudiese disputar el gran premio.

Tras dar esas dos vueltas, los pilotos pararon todas sus motos en la recta de meta y en agradecimiento por la "paciencia" de todos ellos se prodigaron los 'regalos' al lanzar a la grada sus guantes, deslizaderas o algunos de los objetos personales de su equipamiento.

No faltó ninguno de los pilotos de la categoría reina del motociclismo mundial, con su nuevo líder, el español Marc Márquez a la cabeza, que en sus cortas declaraciones reconoció lo acertado de la decisión adoptada, al ser la seguridad de los pilotos la premisa fundamental del campeonato.

El español Marc Márquez se marcha de Australia camino de Malasia, la siguiente cita del campeonato del mundo la próxima semana y merced a la victoria en la carrera 'sprint' disputada el sábado, como líder del mundial de MotoGP, con 365 puntos, diez más que Jorge Martín y cincuenta sobre el italiano Marco Bezzecchi.

En el resto de categorías la situación se mantiene igual que a su llegada a Phillip Island, con Manuel González, autor de la 'pole position' con 5.5 puntos de ventaja sobre Izan Guevara, y con Máximo Quiles ya proclamado campeón en Moto3, en donde el indonesio Veda Pratama logró por primera vez una 'pole position' en el campeonato del mundo.

Así, el Gran Premio de Australia de MotoGP deja para las estadísticas al español Raúl Fernández como el último vencedor de esta mítica carrera, pues lo hizo en 2025 en MotoGP, con el australiano Senna Agius en Moto2 y el español José Antonio Rueda en Moto3.

En el capítulo de estadísticas, el italiano Valentino Rossi y el australiano Casey Stoner son los pilotos más laureados en este trazado, con seis victorias cada uno. EFE

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