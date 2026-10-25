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Jokic firma su triple doble número 199 y está a 10 del récord de Westbrook

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Chicago (EE.UU.), 24 oct (EFE).- El serbio Nikola Jokic firmó este sábado el triple-doble número 199 de su carrera en la temporada regular de la NBA, en la victoria por 141-135 en la prórroga de los Denver Nuggets en casa contra los New Orleans Pelicans tras remontar 23 puntos.

Jokic terminó con 35 puntos, quince rebotes y diez asistencias, además de cuatro tapones, y se situó a diez del récord de 209 triples-dobles de Russell Westbrook.

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El serbio encontró el apoyo de un Jamal Murray que anotó 42 puntos, con ocho de 16 en triples, para dar a Denver su primera victoria del curso después de perder en su estreno contra los Oklahoma City Thunder.

Los Nuggets llegaron a estar 22 puntos abajo en el tercer período y todavía perdían por 19 al comienzo del último cuarto, pero reaccionaron para forzar la prórroga y completar la remontada.

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Murray añadió seis asistencias sin perder balones, mientras que el novato Trevon Brazile aportó diecisiete puntos y nueve rebotes desde el banquillo. Christian Braun sumó quince puntos y DeMar DeRozan, doce.

Los Pelicans encajaron su tercera derrota en tres partidos pese a los 26 puntos de Trey Murphy III y los 22 de Dejounte Murray.

Zion Williamson y Derik Queen terminaron con 17 puntos cada uno, insuficientes para que el equipo de Jamahl Mosley estrenara su casillero de victorias. EFE

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