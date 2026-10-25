Cancelado definitivamente el Gran Premio de Australia de motociclism

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- La organización del campeonato del mundo de motociclismo ha decidido cancelar definitivamente la disputa del Gran Premio de Australia como consecuencias de las adversas condiciones atmosféricas, que impedían el vuelo del helicóptero médico. EFE

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