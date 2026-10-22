Valido dice que CC no apoyará un Gobierno PP-Vox y avisa de que la "motosierra" quitará derechos a Canarias

23/07/2024 La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso elige hoy, 23 de julio, a los diez nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que corresponden a la Cámara Baja --seis de origen judicial y cuatro juristas de reconocido prestigio- designados por votación en urna y aprueba la reforma judicial pactada también por el PSOE y el PP en el marco de su acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que está en funciones desde diciembre de 2018 cuando caducó su mandato. El proceso de renovación culminará al día siguiente cuando el Senado nombre a la otra mitad del órgano de gobierno de los jueces. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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La cabeza de lista de Coalición Canaria (CC) al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha dicho este jueves que su partido no apoyará un posible Gobierno PP-Vox y avisado de que la "motosierra" quitaría derechos al archipiélago.

En una rueda de prensa para hacer un balance de legislatura ha comentado que los pactos se fijarán cuando los ciudadanos voten y en función de la composición del Congreso pero ha dicho que es "evidente" que CC no dará su apoyo al PP si VOX forma parte del Ejecutivo.

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Ha indicado que hay "argumentos" que explican la posición de su partido ya que Vox "no reconoce" el Estatuto de Autonomía, las "medidas singulares" como región ultraperiférica, no entiende las bonificaciones, han votado en contra de ayudas de La Palma o defiende que los menores migrantes "tienen que quedarse en Canarias y no pisar" la Península.

Valido ha señalado que en Vox "hablan de que la motosierra se va a quedar corta" --en referencia a un vídeo del diputado Figaredo y el eurodiputado Jorge Buxadé-- y ha puesto como ejemplo la posible "privatización" de las pensiones, a la que se opone CC, o incluso, un recorte o eliminación del descuento del 75% para residentes.

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"Si hablamos de motosierra desde un partido que no entiende el tratamiento singular a un territorio, que cree que los estatutos de autonomía no sirven para nada, que todas las decisiones ha de tomarlas el gobierno desde Madrid para todo el mundo, por igual, aunque Canarias sea diferente, nos da bastantes pistas sobre qué medidas que suponen un presupuesto destacable pueden ser cuestionadas en los próximos tiempos vinculadas a transportes y a otras cuestiones", ha señalado.

En esa línea ha comentado que CC va a tener que "pelear con uñas y dientes" ante la "tentación" de tratar a Canarias como al resto del Estado cuando no es igual ni tiene los mismos problemas ya que los actuales partidos de la oposición abogan por una "recentralización" de competencias y no "cumplir" el Estatuto de Autonomía, tal y como ocurre ya con la cogestión aeroportuaria.

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Valido ha criticado el ambiente de "polarización" que se vive en España "con una política de bloques que cada día es más dura" y donde izquierdas y derechas se alían "para tumbar" al adversario por lo que ve "clave" que los nacionalistas canarios estén en el Congreso para que los asuntos de las islas "estén en la agenda" y se obligue a debatirlos.

"Esta tierra no ha sido, no está siendo, ni será una prioridad para esos grandes partidos que hoy se alían a derecha e izquierda", ha indicado.

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La diputada ha insistido en que la "única prioridad" de CC es lograr "consensos, aunque sea de mínimos" para responder a las demandas de la ciudadanía por lo que es entiende que hay que lograr la mayor representación política tanto en el Congreso como en el Senado.

UN GRUPO PROPIO ES "PERFECTAMENTE POSIBLE"

Por ello ha señalado que es "perfectamente posible" que la coalición CC-Primero Canarias pueda formar grupo propio o al menos, con la colaboración de algún otro grupo territorial para poder aumentar los tiempos de intervención en la tribuna o la presentación de iniciativas.

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Ha defendido que los diputados de CC son los artífices de los "logros" conseguidos para Canarias porque para los partidos estatales, lo primero es "atacar" al contrincante y no "dedican tiempo" a los problemas del archipiélago.

De hecho, ha puesto como ejemplo que en el debate sobre el uso del superávit para la reconstrucción de La Palma el PP estuvo representado por un diputado de Zaragoza.

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Pese a sus críticas al Gobierno PP-Vox, Valido tampoco se ha mostrado a favor de que se reedite el Gobierno actual y ha incidido en que "lo ideal" para las islas es obtener grupo para "fiscalizar y vigilar los pasos y los movimientos" del futuro Gobierno.

"No me vale que la izquierda diga, que la derecha diga, que nosotros hemos sido más sensibles en Canarias porque Canarias no quiere sensibilidad, Canarias quiere respeto, Canarias quiere justicia, Canarias quiere cumplimiento de las normas que protegen su estatus diferenciado en Europa", ha comentado.

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Valido cree que en la provincia de Las Palmas se puede lograr un resultado electoral "muy importante" y en la de Santa Cruz de Tenerife se "puede crecer" y "queda mucha campaña" y se va a trabajar "hasta el último segundo" para explicar programa y propuestas a los ciudadanos.

La cabeza de lista ha exhibido como balance de campaña un total de 513 iniciativas, 407 intervenciones en Pleno y 357 preguntas escritas y remarcado como principales hitos de legislatura la reforma de la ley de extranjería para la derivación de menores migrantes "que parecía muy lejos", la incorporación de la visión ultraperiférica a algunas medidas o que se incluyeran acciones específicas para las islas en el decreto de ayudas por la guerra de Irán porque "se habían olvidado".

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De cara al 29 de noviembre y con muchas partidas "en el aire" debido a la ausencia de PGE ha afirmado que su partido va a pelear por los fondos de obras hidráulicas, el convenio de infraestructuras educativas o la gratuidad del transporte público.

Igualmente ha apelado, tanto a la izquierda como a la derecha, que entiendan que Canarias es un "territorio fronterizo" y se enfrenta a un "problema estructural" derivado de la inmigración por lo que ha exigido más control y vigilancia de las fronteras.